В Молодечно оперативники «по горячим следам» раскрыли грабёж в магазине

Около 18 часов вечера на пульт Молодечненского отдела Департамента охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации – тревожную кнопку нажала кассир продуктового магазина расположенного по ул. Б. Хмельницкого. Незамедлительно к торговому объекту прибыл наряд группы задержания и следственно-оперативная группа.

Правоохранителям женщина сообщила, что неизвестный похитил три бутылки виски со стеллажа магазина. Когда любителя элитного алкоголя кассир всё же заприметила и окликнула, тот бросился бежать. Догнать злоумышленника женщине не удалось. Ущерб оценён в 80 рублей.

В ходе изучения камер видеонаблюдения оперативники установили, что двое мужчин вошли в торговый зал магазина. В первую очередь, их заинтересовал стеллаж с дорогим алкоголем. Выбор пал на виски, предметом хищения стали две бутылки «Ballanties FINEST» и бутылка «William Lawson’s». Один из фигурантов, взяв с витрины тару, спрятал под куртку и направился в сторону выхода. Остановить нечестного покупателя кассир не смогла.

Поиски предполагаемого злоумышленника длились всего несколько часов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личности фигурантов. Ими оказались безработные жители г. Молодечно 30-ти и 38-ми лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности: один – за имущественные преступления, другой был судим за совершение тяжкого преступления. Мужчины были задержаны по месту жительства одного из них, где на момент прибытия оперативников товарищи распивали похищенное спиртное. Собутыльники были доставлены в РОВД для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Милиция напоминает, что за кражи и грабежи из магазинов, даже незначительных товаров, виновные могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.