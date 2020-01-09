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В парижском аэропорту в стойке шасси самолета нашли тело ребенка

09.01.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

В парижском аэропорту в стойке шасси самолета, прилетевшего из Кот-д’Ивуара, найдено тело 10-летнего ребенка, сообщает Agence France-Presse.

Тело мальчика было обнаружено в люке для стоек шасси во время осмотра лайнера после приземления. По данным агентства, ребенок погиб либо от холода, либо от удушья. Самолет авиакомпании Air France Boeing 777 прилетел в аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль из Абиджана. Несчастный случай, утверждает AFP, свидетельствует о серьезном сбое в безопасности в аэропорту главного мегаполиса Кот-д’Ивуара.

На международных авиарейсах часто фиксируются случаи использования люков стоек шасси самолета для незаконной миграции. Последний подобный случай во Франции датируется апрелем 2013 года. Однако шансы на выживание невелики, поскольку низкие температуры и разреженный воздух на высоте 9-10 км создают экстремальные условия для людей.

БЕЛТА

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Об авторе: redactor2

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