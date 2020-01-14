В Слуцке наградили лучших учеников области

Их – двадцать пять, которых лучшими назвали в Слуцке. В городском центре детского творчества состоялась церемония награждения победителей конкурса «Ученик года Минской области – 2019».

В число награжденных вошли ребята, отличившиеся в учебе, творческой, спортивной и общественной деятельности. Это победители республиканских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, лидеры детских и молодежных общественных объединений, ученического самоуправления, волонтеры — списки побед и достижений юношей и девушек выглядят впечатляюще.

— На протяжении двух месяцев все учреждения образования Минской области были включены в процесс отбора конкурсантов. Количество участников составило 500 — это лучшие ученики в своих районах. Выбрать 25 победителей было непросто. Ведь за каждым из учеников стоит серьезный, титанический труд. И сегодня выйти на сцену ребятам, с одной стороны, отрадно и почетно, с другой — ответственно, — отметила начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Апранич.

Нынешний конкурс — пятый, юбилейный. Так что церемония награждения стала своеобразным подведением итогов за предыдущие годы.

— За 5 лет мы наградили 125 ребят — лучших в своих сферах. Гордимся, что победители прошлых лет стали студентами престижных высших учебных заведений, многие — стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь. Огромное количество ребят участвуют в международных олимпиадах, конкурсах, достойно представляют нашу область и страну. Пятилетняя практика показала, что, впервые организовав конкурсное движение, мы не ошиблись. Потому что участие в соревновании — дополнительный мотив для каждого ученика, для каждого педагога и родителя, — рассказала Татьяна Апранич.

Финалистов областного конкурса определили в пяти номинациях: «Учебная деятельность», «Спортивная деятельность», «Творческая деятельность», «Проектная деятельность», «Общественная и трудовая деятельность».

В числе лучших в области оказалась учащаяся Грицкевичского УПК «Детский сад — средняя школа» Несвижского района Юлия Гапанович. Девушка — участница научно-практических конференций и конкурсов исследовательских работ. Любимый предмет — биология. Юлия разработала проект, который облегчает жизнь дачников.

— Придумала теплицу с мини-круговоротом воды и электрогрядками. Заметила, что просто в ящичках рассада плохо растет. Так что вместе с преподавателем усовершенствовала процесс ее выращивания и повысила урожайность. А еще придуманная нами система упрощает огородные работы и существенно экономит время. Поливать грядки понадобится всего раз в неделю, что очень удобно для дачников, — рассказала лучшая ученица Несвижского района.

Исследовательская работа помогла попасть в число лидеров и любанчанке Полине Немальцевой. Она предложила воссоздать фольварк Смольгово, где родился белорусский поэт Владислав Сырокомля. Ученица школы № 3 Любани собрала информацию о жизни людей XVIII века и пообщалась с внучкой знаменитого земляка.

— Создала макет фольварка. Осталось найти спонсора, который поможет воплотить проект в жизнь. Для меня это очень важно, ведь это моя малая родина, — рассказала Полина. — Приятно, что мои успехи оценили по достоинству, ведь к тому, чтобы стать лучшей ученицей в области, я шла целенаправленно.

— Для меня победа не стала неожиданностью. Скорее, это закономерный результат моего труда, — поделился впечатлениями учащийся школы № 11 Слуцка Артур Царикович.

Молодой человек не только отличник в учебе, но и кандидат в мастера спорта по плаванию. А еще разработчик мобильного приложения, которое помогает людям, не владеющим языком жестов, общаться с немыми.

— Расслабляться некогда. Впереди выпускные экзамены и поступление. Хочу поступить в БГУ на факультет прикладной математики, — делится планами лучший ученик Слуцкого района.

Всем победителям конкурса «Ученик года Минской области» вручили свидетельства, памятные статуэтки и памятные знаки главного управления по образованию Минского облисполкома, а также сладости. Награждение стало завершающим аккордом в благотворительной акции «Наши дети». Лучшие школьники Минщины решили навестить воспитанников Слуцкого центра коррекционно-развивающего обучения и вручили им сладкие подарки.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА, фото автора