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В Столбцовском районе перевернулся тягач

09.01.2020 0 Комментариев , 7 Просмотров

В Столбцовском районе перевернулся тягач: понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 8 января возле деревни Залужье. Сообщение спасателям поступило в 15.50. Водитель седельного тягача «Вольво» с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину. После осмотра бригадой медиков с травмами различной степени тяжести он был доставлен в районную больницу.

Фото МЧС

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Об авторе: redactor2

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