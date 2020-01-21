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В структуре подростковой преступности Минщины лидируют кражи

21.01.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

В 2019 году в Минской области окончено предварительное расследование по 399 уголовным делам, совершенным несовершеннолетними или с их участием.

Как рассказала начальник отделения организации работы инспекций по делам несовершеннолетних УОПП милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома Анжелика Ульчиц, по сравнению с 2018-м эта цифра выросла на 15%.

— Чаще всего подростки совершали кражи (40,6%), уголовно наказуемые хулиганства (17,0%), а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (20,1%). 101 преступление из 399 совершено на территории области жителями Минска, — проинформировала Анжелика Ульчиц.

Анна ХАЛДЕЕВА

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Об авторе: redactor2

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