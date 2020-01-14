В Узде чествовали работников социальной защиты

Ко Дню в Узде чествовали людей, которые выбрали свою профессию по велению сердца и как никто другой знают, что такое бескорыстие, милосердие и самоотдача.

– В прошлом году мы отмечали вековой юбилей социальной службы нашего региона. Она прошла непростой путь, но сохранила все лучшие традиции и продолжает активно совершенствоваться, – сказал, обращаясь к залу, заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич.

Лучшим социальным работником признана Лариса Михайловна Федорова из Слуцкого района. Лучшим санитаром стала Алла Альфонсовна Ковалевская из Столбцовского психоневрологического дома-интерната. Впервые на базе Борисовского района прошел областной фестиваль «Снежаньскі карагод», в котором принимали участие люди с особенностями развития. А Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения стал первым в стране среди учреждений социального обслуживания и занесен на Республиканскую доску Почета (руководитель – Людмила Михайловна Слепцова). Все они – представители благороднейшей профессии, для которых доброта и милосердие стали образом жизни.

Почетной грамотой областного исполнительного комитета награждены начальник управления по труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома Елена Борода, директор Червенского ТЦСОН Людмила Шаркова, социальный работник Слуцкого ТЦСОН Лариса Федорова, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов Вилейского ТЦСОН Светлана Павлова, главный специалист отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома Оксана Ваксман.

Служба социальной защиты сопровождает человека на протяжении всей его жизни – и в самые радостные моменты, и, к сожалению, печальные. Потому так и важны в этой профессии командный дух, порядочность, сострадание к тем, кто нуждается в помощи. На это в своих выступлениях обращали внимание председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Семенчук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Тамара Красовская.

Были отмечены лучшие работники социальной защиты. Среди награжденных – директор Раковского психоневрологического дома-интерната Виталий Приемко, заведующий отделением социальной помощи на дому Солигорского ТЦСОН Ирина Дубовская, социальный работник ТЦСОН Узденского района Елена Малашевич, санитарка Копыльского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Ковальчук, слесарь-сантехник Пуховичского психоневрологического дома-интерната Василий Горбачев и другие.

Вера ЛУКАШЕВИЧ