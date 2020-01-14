Вегетация. Зимой, в январе

Что думают по поводу будущего урожая в Белгидромете и в хозяйстве Несмотря на бесснежную зиму, погодные условия для озимых культур складываются удовлетворительные. По предварительным прогнозам Белгидромета, потенциально опасных низких температур и сильных осадков в ближайшее время не предвидится.

– Под влиянием необычайно теплой погоды у посевов продолжается вялотекущая вегетация. Их состояние на наблюдаемых полях остается хорошим. Однако снежный покров практически отсутствует. При отрицательных температурах ночью и днем специалисты фиксируют подмерзание верхнего слоя почвы, – рассказала заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич.

Главный агроном отделения Дубовляны ОАО ­«1-я Минская птицефабрика» Анатолий Кутас подтвердил: состояние полей не вызывает опасений.

– В целом при нынешних погодных условиях волноваться за озимые не приходится. В ночь на понедельник (с 12 на 13 января. – Авт.) образовался небольшой снежный покров. Нынешней зимой снег – редкость, но, учитывая плюсовую температуру, угрозы для культур нет.

Что касается будущего урожая, прогнозировать специалист не стал:

– В нашей ситуации все зависит от дальнейшего характера погоды. В случае, если одновременно выпадет много снега, у озимых начнется процесс выпревания, так как земля недостаточно промерзла. Плохо скажется на культурах и резкое похолодание, особенно температуры ниже -14°С. Пока, по прогнозам, метеоусловия останутся стабильными. Надеюсь, что возможное похолодание или рост снежного покрова пройдут постепенно, без вреда для озимых.

Александр НОВОХРОСТ