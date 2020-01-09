Ветеран труда Мария Худая награждена Почетной грамотой Миноблисполкома

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин поздравил с юбилеем члена бюро Минского областного комитета Коммунистической партии Беларуси, Почетного гражданина области Марию Николаевну Худую. 9 января ветеран труда отметила свое 80-летие.

Как сообщили в пресс-службе Миноблисполкома, Александр Турчин поблагодарил Марию Худую за весомый личный вклад в производственное, экономическое и социальное развитие центрального региона и республики в целом. Глава области высоко оценил то, что, работая на руководящих должностях, а также представляя интересы избирателей в высшем законодательном органе республики, большое внимание Мария Николаевна уделяла и насущным проблемам граждан.

— И молодежи, и старшему поколению есть чему поучиться: Вашему уму, стойкости, искреннему желанию служить людям. Спасибо за созидательный и такой необходимый труд, — сказал Александр Турчин.

— Мне приятно, что не забывают наших ветеранов, которые очень многое сделали для области и для страны, у которых слова никогда не расходились с делом, которые умеют повести за собой молодежь. А жить для людей — это большой труд и большая радость, которая дает душевные силы и веру в завтрашний день, — отметила Мария Худая.

Мария Николаевна в свое время работала главным экономистом, главным бухгалтером, заместителем председателя и председателем колхоза «1 Мая» Несвижского района Минской области, начальником управления сельского хозяйства, председателем Несвижского райисполкома, первым секретарем Несвижского райкома КПБ, председателем Минского областного комитета по экологии. Также она возглавляла Минский областной координационный совет общественных объединений и политических партий и областную организацию Коммунистической партии Беларуси.

Кроме этого, Марию Худую можно назвать старожилом белорусского парламента. Она имела мандат депутата в Верховном Совете БССР, затем — в Верховном Совете Республики Беларусь, еще позднее — в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.

10 октября 2008 года Александр Лукашенко наградил Марию Худую орденом Почета. Заслуги ветерана отмечены многими государственными наградами: орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями и почетными грамотами. Но, пожалуй, самая большая награда — любовь и уважение земляков, которым она посвятила более полувека своей трудовой жизни.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО