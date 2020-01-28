Вместо памяти о войне — войны памяти

75 лет назад, 27 января 1945 года, советские солдаты из частей 1-го Украинского фронта вошли в фактически случайно обнаруженный лагерь Аушвиц (Освенцим), расположенный в 60 километрах от Кракова.

Глазам военных предстала настоящая фабрика смерти: изможденные голодом и изнуряющим трудом, едва живые люди; горы обтянутых кожей скелетов тех, кто не вынес истязаний; помещения, наполненные пеплом сожженных в печах жертв. Позже миру станут известны и другие леденящие кровь подробности: про крематории и газовые камеры, пропускавшие ежедневно до восьми тысяч человек; про «доктора-смерть» Йозефа Менгеле, проводившего на заключенных ужасающие опыты, и про другие технологии и практики уничтожения, которые использовали нацисты.

Ужасная трагедия, доказанная свидетельствами выживших узников и очевидцев, показаниями самих палачей (в том числе оказавшегося на скамье подсудимых начальника лагеря Хёсса), кадрами кинохроники, проведенными исследованиями, казалось бы, не может вызывать споров. В единой исторической памяти человечества должна быть зафиксирована боль еврейского народа, потерявшего около 6 млн в той страшной войне, боль других наций и национальностей, ставших жертвами глобальной катастрофы. Советский Союз потерял во Второй мировой не менее 27 млн граждан, из них от 2,2 до 3 млн — жители БССР. Должна эта память четко определять, кто же несет ответственность за ужасные преступления. И прежде не подвергалось сомнению, что виновник — германский нацизм с его человеконенавистнической идеологией. А всякий, кто помогал осуществлению планов по установлению немецкого «нового порядка» в Европе, — пособник и предатель, несущий, как и виновник, всю полноту ответственности.

Однако чем дальше в прошлое уходят события, тем больше разрушается консенсус в их оценках. В год 75-летия Победы отдельные страны пытаются и навязать новое видение причин Второй мировой войны, и найти новых виновников, при этом тщательно «затушевывая» деяния своих соотечественников в тот период. Именно об этом свидетельствуют памятные мероприятия, посвященные освобождению Аушвица.

22—23 января прошел Всемирный форум памяти Холокоста в национальном мемориале «Яд Вашем» (Израиль). Делегации 46 стран высокого уровня (во главе с президентами, членами королевских семей, руководителями парламентов) приняли участие в этом мероприятии. От Беларуси в нем участвовал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. С торжественными речами в Иерусалиме, по предложению организаторов, выступили представители стран — участников антигитлеровской коалиции, что вполне логично. В своей речи российский президент Владимир Путин не только вспоминал о величайшей трагедии в истории человечества, но и обратился с инициативой к членам Совета Безопасности ООН провести совместную встречу с целью недопущения сползания планеты к очередной военной катастрофе. Идею поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. Также слово предоставили президенту ФРГ, выступление которого было пронизано раскаянием за преступную политику Германии в прошлом и в то же время опасением, что не все немцы в полной мере осознают вину соотечественников. В качестве тревожных звоночков Франк-Вальтер Штайнмайер отметил факты проявления антисемитизма в современной Германии.

Однако мероприятие в Израиле проигнорировали представители ряда стран Восточной Европы. Не было польского президента Анджея Дуды, который 27 января проводил у себя в стране альтернативные мероприятия. Отказ Варшавы объясняется исключительно политическими причинами: несогласием с якобы «российской пропагандой», которую поляки усмотрели в приглашении Владимира Путина и предоставлении ему слова на открытии форума, в то время как польскому президенту предлагали выступить лишь на торжественном приеме в резиденции израильского президента. Польско-российская пикировка по поводу оценки событий Второй мировой войны в последние недели приобрела весьма острый и жесткий характер.

Не нашли возможности прибыть на форум в Израиль и главы государств Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии. Последняя вообще не отправила в Иерусалим никого из руководства. Такое консолидированное игнорирование важного с точки зрения международного сообщества мероприятия связано с тем, что многие жители Прибалтики во время Второй мировой оказались вовлеченными в коллаборационистские формирования и принимали участие в Холокосте (о чем упомянул и российский президент в своем выступлении).

Как видим, историческая память о войне сегодня подменяется войнами исторической памяти. И это, увы, не внушает оптимизма.

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог

Фото: БЕЛТА и из открытых источников