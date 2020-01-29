Агрокомбинат «Туча»: вне времен года

Никакой метеогид и никакие прогнозы синоптиков, похоже, не способны вмешаться в планы или отразиться на настроении коллектива агрокомбината даже с таким характерным названием, как «Туча». Хотя безоблачных дней в году, признаются, как и у всех аграриев, мало: сельские заботы – никуда от них. И за погодой, конечно, следят, но всякую пору считают особенной.

Агрокомбинат «Туча» – филиал ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» –

современное развивающееся сельскохозяйственное производственное предприятие. Основными видами деятельности являются растениеводство и животноводство. Хозяйство считается одним из базовых в Клецком районе по производству картофеля. Здесь серьезно, основательно и продуманно организован процесс, начиная от заготовки семенного материала до качества хранения и уборки урожая.

Директор агрокомбината «Туча» Владимир Захарчук

Так уж сложилось, что земли в Клецком районе последние годы дождь не жалует. И влаги почве обычно не хватает. У соседей – суглинки, в которых удерживается вода. А в легких и супесчаных полях «Тучи» весной и летом – сухо. Сейчас же – слякоть. Но с такими издевками природы научились справляться. А нередко укрощать.

Картина кому-то может показаться сюрреалистичной: когда в конце декабря из густого тумана на поля выплывает «Роса», а по соседству показываются погрузчик и «МАЗ». Техника? Зимой? В полях? Да как водители ориентируются в такой пелене?

Тракторист-машинист Петр Никончук:

– Работать, чтобы работать, – от такого подхода толку не будет. Летом обрабатывать поля приходилось ночью. Почему? Иначе препараты на жаре просто улетучатся, а они дорогостоящие.

Так что подбирали момент. Вот и получается, что каждый прикладывает соображения и силы, потому что это потом оборачивается богатым урожаем. Да и вообще поднимается настроение от проделанной работы.

– У меня в кабине навигатор, так что передвигаться очень даже просто, если не с ювелирной, то компьютерной точностью, – рассказывает тракторист-машинист Петр Никончук. – Погода позволяет, потому вносим на посевы люцерны хлористый калий.

Видно, что к делу люди подошли по-хозяйски. На ковш, который используют при загрузке, наварили направляющие, чтобы минеральные удобрения высыпались точно в бункер. Вдобавок расстелили пленку – на ней оказываются считанные гранулы. По таким скрупулезным деталям угадывается бережливость и рачительность. Теперь дело за химией.

Механизатор Роман Курочицкий:

– Весь 2019 год был действительно напряженный. Но особенно тяжело далась уборочная. Так уж сложилось, что на полях было много полеглицы. Пришлось потрудиться всей семьей: на комбайнах работали вместе с отцом. Обычно еще и брат помогает. Но он пошел отдавать долг Родине – в армии. Приятно, что круглый год, и особенно пока идет страда, нас поддерживают наши женщины.

Водитель Юрий Бурак:

– Сельское хозяйство – процесс непрерывный. Посевная, уборочная, заготовка кормов, и вот сейчас снова делаем задел на следующий урожай.

У нас надежный руководитель, который всегда подбодрит, да и безотказно поддержит по всем вопросам. Инженерная служба выручает и незамедлительно помогает, если вдруг случается поломка. Так что коллектив у нас сплоченный – все один за одного. С такими людьми всегда все получится!

Механизатор Леонид Юрченко:

– Скажу, что год получился урожайным, а значит, и сытым. Пока расслабиться не получается. Но приятно, что наш труд замечают. Вот ко Дню работников сельского хозяйства премию дали, к Новому году – материальную помощь и подарки. Сейчас хочется, чтобы снег выпал, чтобы на зимнюю рыбалку сходить, на лыжах покататься, дома с семьей похозяйничать!

– С теплой погодой у растений продолжается вегетация. А их необходимо подготовить к благополучной зимовке. Хлор угнетает посевы, таким образом погружая их в сон. А калий дает питание и силы, – объясняет тракторист. – Ко всему каждый из нас в хозяйстве подходит с умом. Работать, чтобы работать, – от такого подхода толку не будет. Летом обрабатывать поля приходилось ночью. Почему? Иначе препараты на жаре просто улетучатся, а они дорогостоящие. Так что подбирали момент. Вот и получается, что каждый прикладывает силы, потому что это потом оборачивается богатым урожаем. Да и вообще поднимается настроение от проделанной работы.

Как отразится теплая зима на посевах? От таких метеоусловий и перепадов температур растения начинают болеть. Одну из площадей озимых в «Туче» уже приходилось спасать: внесли микроэлементы, а также фунгициды. О том, что мучнистая роса отступила, теперь сами за себя говорят стелющиеся позеленевшие на загляденье просторы.

– Поля готовим строго по технологии. Только в таком случае будем иметь результат, ведь это как слов из песни не выкинешь – смысл потеряется. Так и здесь: если какого компонента не хватает, то весь план развалится и прогнозируемого урожая не получишь, –

говорит директор агрокомбината «Туча» Владимир Захарчук. – В этом году у нас показатель производства валовой продукции достиг 114%. Из них 104% – в животноводстве, и 130% – в растениеводстве. Но у нас есть потенциал и есть к чему стремиться.

Вот лишь некоторые цифры собранного агрокомбинатом урожая в 2019-м. Зерновые – 45 центнеров с гектара. Семена кукурузы немецкой селекции принесли 130 ц/га. Картофель – 400 ц/га.

– У нас есть хранилище на 1500 тонн. Положили туда семенной фонд и крупный продовольственный картофель. Приходится следить за колебаниями на рынке. В этом сезоне был скачок цен на картофель: вначале стоимость выросла до 50 копеек, потом было падение – до 20. Работникам часть продали. На крахмальный завод 1300 тонн поставили и еще 600 есть на переработку. Весь остальной положили на хранение, – делится расчетами Владимир Константинович.

Пять лет назад в несколько этапов в «Туче» построили новый молочнотоварный комплекс на 600 голов. Теперь удается получать 7000 кг молока на корову в год. Почти 70% сортом экстра. Остальное – высшим.

– За Клецким районом, в том числе за нашим перерабатывающим предприятием, уже закрепилась репутация качественной молочной продукции. И мы понимаем, что без хорошего сырья осуществить подобное совсем не просто. Тем более в условиях, когда требования к молоку ужесточены, – резюмирует директор агрокомбината.

Справочно:

Сельскохозяйственные угодья в агрокомбинате «Туча» составляют 3087 гектаров, из них свыше 2300 – пахотные земли. Более 1300 отведены под зерновые и зернобобовые. Под картофель выделено 100 гектаров, значительные объемы урожая идут на переработку в производственные цеха агрогородка Снов. В животноводстве ежегодно удается обеспечивать скот собственными кормами. А их доставка и раздача на ферме механизированы. Средняя заработная плата земледельцев «Тучи» составляет 890,6 рубля.

Агрокомбинат «Туча» – филиал открытого акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ»– управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

Минская обл., Клецкий район,

Кухчицкий с/с, аг. Туча, ул. Ленина, д. 1

Алексей БОЛОТОВ