Водолеи рискуют внезапно потерять голову, а Весы рискуют получить травму

Гороскоп на 16–22 декабря

Овен. Неожиданные траты могут застать вас врасплох. Поэтому не планируйте крупных покупок, если не располагаете значительными средствами. Старайтесь избегать ссор и разногласий — чаще улыбайтесь, гасите конфликты — тогда останетесь в выигрыше. Не обижайте равнодушием тех, кто ждет поддержки и внимания.

Телец. Возможны ситуации, когда потребуется действовать оперативно, поскольку времени на долгие раздумья не будет. Не самое благоприятное время для езды на машине: высока вероятность дорожных происшествий. Не стоит отправляться в поездки за город с друзьями. Общение вряд ли доставит желанные эмоции — скорее, приведет к ненужным конфликтам и непониманию.

Близнецы. В рабочих делах не все гладко. Будьте готовы услышать много критики со стороны начальства, причем критики субъективной. Как бы ни хотелось поставить оппонента на место, сдержитесь. Не позволяйте эмоциям брать верх над разумом. Ваше сердце свободно? Будьте осмотрительными, заводя новые знакомства.

Рак. Финансовое положение на текущей неделе напрямую будет связано с умением преподнести свои способности в выгодном свете. Звездный совет тем, кто намерен увольняться: сейчас не лучшее время для устройства на новую работу. В текущем году вообще лучше не предпринимать столь серьезных действий.

Лев. Проявите осторожность в общении с теми, кто все слишком близко принимает к сердцу. Одно резкое слово — и дружбе придет конец, причем исправить ситуацию возможности не будет. Велик риск заболеть ангиной или другим вирусным заболеванием. Поэтому старайтесь свести контакты с окружающими до минимума.

Дева. Звезды предупреждают: сейчас стоит избегать поездок и общения с незнакомыми людьми, а также походов в кафе — возможна крупная потеря денег. В конце недели вас ожидает весьма ценный подарок. Это необязательно что-то материальное — речь может идти о симпатии со стороны человека, который давно приглянулся.

Весы. Никакого экстрима! Проведите эту семидневку в тишине и покое, не нарушая привычный уклад — риск травматизма сейчас возрастает в несколько раз. Не бойтесь прекратить знакомства, которые отнимают слишком много времени и энергии. Новые люди и новые эмоции быстро заполнят свободное пространство в вашей жизни.

Скорпион. Не обещайте начальнику слишком многое — тогда избежите ненужных проблем. Личная жизнь напоминает бразильский сериал, и все из-за вашей чрезмерной ревности. Не стоит подозревать любимого в измене просто из-за того, что он с кем-то поздоровался или кому-то улыбнулся.

Стрелец. Вокруг будут кипеть страсти и буквально на пустом месте возникать конфликты, поэтому следите за тем, чтобы никого не обидеть. В понедельник постарайтесь не высовываться с предложениями, так как начальник может выставить вас в неприглядном свете из-за того, что посмели покуситься на его авторитет.

Козерог. Не вступайте в конфликты с коллегами — ситуация может сложиться не в вашу пользу. Благодаря поддержке друзей удастся решить некий финансовый вопрос. Но имейте в виду: возвращать деньги придется сразу после Нового года. Выходные — хорошее время, чтобы куда-нибудь уехать и отдохнуть в красивом месте.

Водолей. За труд, наконец, получите достойное вознаграждение. Возможно, это будет похвала от шефа или даже премия. Смело можете потратить эти деньги на себя. Хорошее время для путешествий и переездов. Одинокие Водолеи рискуют внезапно потерять голову, влюбившись с первого взгляда.

Рыбы. На работе наступает белая полоса. Если не будете лениться и выложитесь на все 100%, то Новый год встретите в новой должности или с повышенной заработной платой. Откажитесь от экспериментов в делах сердечных, не проверяйте партнера и ваши с ним отношения на прочность. Затяните пояс, не тратьте деньги на то, что вам не нужно.