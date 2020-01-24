Воложинский район – рай для поклонников экотуризма

Воложинский район будто специально создан природой для отдыха и незабываемых впечатлений. Налибокская пуща, реки, озера – рай для поклонников экотуризма.

Скачки на быках и рыцарские турниры – для любителей острых ощущений. А вот для аграриев родная земля, как мачеха: скупа на урожай. И крупных производств в районе нет, далеко не просто всем найти работу.

Какие еще проблемы волнуют местных жителей и есть ли

потенциал социально-экономического развития – выясняла «МП».

«Все под рукой, но с транспортом – беда»

Всего час езды на маршрутке – и мы в Воложине. В тихом, уютном и, кажется, самом туманном городе области… Время к девяти, все спешат на работу.

В парке, возле озера, гуляет молодая мама Ирина с коляской. Поинтересовались, как живется их семье в райцентре.

– Люблю наш город: нет суеты и толпы, от которой в Минске устаешь, – говорит Ирина. – По части инфраструктуры всего хватает. Есть магазины, и больница хорошо работает. Жилье строится. В садик ребенка определить не проблема. Физкультурно-оздоровительный комплекс отличный… У меня двое детей. Первый ребенок – инвалид с детства, у него ДЦП. Хочу, чтобы он мог наслаждаться детством, играть, кататься на качелях. В прошлом году в городе поставили инклюзивную игровую площадку для ребят с ограниченными возможностями. Это стало настоящим подарком! А вот полноценного парка отдыха и развлечений, нормальной зеленой зоны, где можно гулять с детьми, нет. Вот вокруг озера гуляем, но территория тут маленькая.

Еще один местный житель, Сергей, говорит, что с работой в райцентре не очень:

– Люди требуются в ЖКХ, райпо, ДРСУ. Но я дворником хочу устроиться или грузчиком. Пока ничего для себя подходящего не нашел.

Правда, в службу занятости Сергей не обращался, хотя знает, что там можно получить направление на переобучение по многим профессиям.

У Елены Мельниковой, еще одной нашей собеседницы, другой опыт: после выхода из отпуска по уходу за ребенком осталась без работы, но от помощи районных властей не отказалась, в прошлом году получила субсидию, открыла магазин игрушек. И сегодня вполне довольна своим заработком. Рада, что сама себе хозяйка.

У автовокзала с утра немноголюдно. Лишь две пожилые женщины ждут автобуса – любого. Прямого в их деревню Новоселки нет.

– Тут вроде и недалеко, но автобус в саму деревню не заезжает. Доезжаем до ближайшей крупной деревни, а дальше пешком, – говорит 83-летняя Олимпиада Степановна. – В Воложин к 8 утра приехала, чтобы попасть к врачу. Дети в Минске живут, среди недели не могут меня отвезти в больницу.

К разговору подключается ее попутчица и односельчанка, 60-летняя Тамара Васильевна:

– Дороги поделали хорошие. Зимой, даже когда сугробы метровые, автолавки доезжают – четыре раза в неделю. Продукты свежие, выбор большой. В соседней Маньковщине частник свой магазин открыл, туда наведываемся. Там же фельдшерско-акушерский пункт есть. Все вроде под рукой, только с транспортом беда. Мы уже не молодые!..

Следующие наши собеседники – 15-летняя Ангелина и ее мама Светлана. Обе уверены, что Воложин – город не просто замечательный, но и перспективный. Девушка в прошлом году окончила базовую школу, сейчас учится в столице на учителя-дефектолога. Но оставаться там не собирается.

– Мои одногрупники, узнав, что я родом из Воложина, с завистью говорят: у вас есть на что посмотреть!

А мама Светлана добавляет:

– Пару лет назад туризм еще не был так хорошо развит, а сегодня мы на достойном уровне. На здании библиотеки появилась карта района с указанием всех достопримечательностей, много туристических маршрутов, в том числе по Налибокской пуще. Даже есть свой бренд-символ – птица зимородок.

Каждая агроусадьба – со своей изюминкой

На недавнем совещании в облисполкоме обсуждали проблемы районов и преспективы их развития. Глава области Александр Турчин поставил четкую задачу – разработать программу регионального развития с учетом особенностей каждой территории.

Развитая инфраструктура, достойный уровень и качество жизни людей – все это непосредственно связано с социально-экономическим развитием регионов. Многое здесь, конечно, зависит от природно-географического потенциала.

Смолевичский и Солигорский, где самые высокие зарплаты на Минщине, промышленные гиганты. Сельскохозяйственный Клецкий богат на плодородные почвы.

В каком именно направлении будет разиваться Воложинский – пока говорить рано. Но то, что, развивая здесь туризм, можно значительно пополнить местный бюджет и, соотвественно, выделить потом средства на строительство парка, совершенствование транспортной инфраструктуры, создание новых рабочих мест – очевидно уже сейчас.

В 2016 году Воложинский район стал одним из участников проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. В числе условий было создание паспорта территориально ориентированного развития, или паспорта-ТОР. К его разработке привлекли активных жителей района. Люди присылали свои проекты, предложения по развитию района, озвучивали проблемы, которые, на их взгляд, требуют оперативного решения.

Специально созданная рабочая группа проанализировала эти инициативы и разработала паспорт-ТОР. В документе отражены 5 основных приоритетов развития Воложинщины, и все они так или иначе связаны с туризмом.

– Это то направление, которое приносит доход. У нас хорошо развит агроэкотуризм. В наличии – 59 агроусадеб, это один из самых высоких показателей в области, – приводит данные специалист управления по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома Валентина Башаркевич. – В прошлом году у нас отдохнули более 22 тысяч иностранцев. Каждая агроусадьба со своей изюминкой: на одной проводятся родео, на другой пекут хлеб по старинным рецептам, на третьей предлагают блюда из дичи, на четвертой можно поучаствовать в национальном обряде. Это привлекает туристов: за 10–15 дней отдыха они успевают посетить многие из них.

В Воложинском районе живет и работает немало искусных мастеров и ремесленников. Здесь есть уникальные памятники архитектуры и культуры, необычные музеи, организуются различные фестивали. Сюда приезжают поучаствовать в мастер-классе по плетению поясов и научиться белорусским танцам, увидеть зубров, почувствовать дух белорусской деревни, оценить ее колорит. В год в районе проводится около 20 крупных событийных мероприятий.

Резерв есть!

Повышение туристического потенциала района идет в одной связке с созданием безбарьерной среды как для местных жителей, так и для туристов. В Воложине все социально значимые объекты оснащены пандусами, открыта детская площадка для детей-инвалидов – все в соответствии с паспортом-ТОР. На территории Налибокской пущи создали безбарьерную экологическую тропу, многие агроусадьбы работают в том числе и с туристами-колясочниками.

В год Воложинский район посещает более 59 тысяч туристов из разных стран.

Однако, как отмечает Валентина Башаркевич, в районе есть резервы, чтобы принимать и до 100 тысяч иностранцев:

– Не на полную меру загружены агроусадьбы, гостиница. Но туризм мы развиваем, на него делаем ставку. В планах – развитие велосипедной инфраструктуры; создание информационного туристического центра, который будет работать и как хостел; открытие Музея еврейской культуры; установка указателей с дублированием на английском языке…

Развитие туризма приведет к созданию и новых рабочих мест. Прежде всего – в сфере общепита и обслуживания. Намерены здесь расширить и поле деятельности для ремесленников. Хотя уже сейчас в районе идет активная поддержка самозанятого населения: выдают субсидии на открытие бизнеса, организуют мастер-классы для желающих стать ремесленниками. И это только начало.

Галина НАРКЕВИЧ