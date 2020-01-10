Воспитание историей. Национальный исторический музей пригласил подростков Минщины

Национальный исторический музей пригласил в гости 25 школьников из Червенского и Дзержинского районов, среди них были и дети из неблагополучных семей. Мероприятие прошло под эгидой двух акций – новогодней «Наши дети» и профилактической «Безопасные каникулы».

Музей посетили 25 школьников из Червенского и Дзержинского районов, среди которых было и несколько детей из проблемных семей.

В собрании Национального исторического находится самая многочисленная музейная коллекция в Беларуси — более 400 тысяч единиц хранения: уникальная коллекция кладов из разных уголков страны, ценные документы, старопечатные книги, слуцкие пояса, коллекция музыкальных инструментов и оружия, ценная фарфоровая посуда.

С первых минут знакомства с экспозицией ребята с любопытством слушали научного работника. Узнали немало интересного о далеком историческом прошлом Беларуси, героическом военном лихолетье, о людях-легендах и знаменательных событиях нашей страны. Работники музея провели для гостей и экскурсию по выставке новогодних елочных игрушек из Австралии, Африки, Америки и Европы — аналогов нет ни в одном европейском музее.

Директор музея Павел Сапотько предложение организовать бесплатные экскурсии для трудных подростков Минщины поддержал с радостью. Он намерен сотрудничать с областной КДН и в дальнейшем:

— Ребятам нужно помочь избавиться от стереотипов, навязанных улицей и дурной компанией, повернуть их жизнь в правильное русло. В структуре нашего отдела музейных коммуникаций есть сектор «Музейная педагогика», у которого хороший опыт работы с самыми разными категориями молодежи. Надеюсь, экскурсии помогут вложить в юные сердца доброту и человечность. Музей участвует во многих подобных социальных проектах: работает с детками из онкоцентров, из многодетных и социально неблагополучных семей, детских домов. Проводим для них познавательные экскурсии, мастер-классы, реализуем различные просветительные программы.

По словам организаторов мероприятия, подобные экскурсии для детей, допустивших правонарушения, проводят многие районные комиссии по делам несовершеннолетних.

— Например, трудные подростки из Минской области побывали на II Европейских играх, они посещают Национальный художественный музей, многие популярные экскурсионные объекты. Такие поездки очень действенны: школьники убеждаются, что свободное время можно провести с пользой, а не праздно бродить по улицам или хулиганить. Ребята вдохновляются, задумываются над совершенными проступками и ошибками, перестают чувствовать себя безнадежными. Вовлекая их в такие мероприятия, мы пытаемся отогреть душу ребенка и показать ему, насколько многогранен мир, — замечает заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Миноблисполкома Лариса Асанович. — Сейчас на Минщине на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоят 1755 подростков. Надеемся, что посещение музея обогатит детей новыми знаниями, возможно, поможет повысить успеваемость в школе.

Подростки оказались благодарными слушателями, и отведенное на экскурсию время пролетело незаметно. Многие приобретали сувениры в музейной лавке, а кто-то делал перед фасадом селфи и тут же отправлял свежие фото родным и знакомым.

Дополнительно

Экскурсия прошла в рамках двух акций — новогодней «Наши дети» и профилактической «Безопасные каникулы». Инициатор мероприятия — комиссия по делам несовершеннолетних Миноблисполкома.

Елена ПАШКЕВИЧ, фото Павла ОРЛОВСКОГО