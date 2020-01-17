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Взят под стражу в зале суда — в Воложине за разбой осужден 42-летний мужчина

17.01.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

Житель одной из деревень Яршевичского сельсовета Воложинского района сначала колол дрова и носил воду престарелому односельчанину, а потом из-за бутылки водки сломал ему ребра и разбил лицо. Суд 17 января приговорил 42-летнего обвиняемого к трем годам лишения свободы.

Отбывать наказание мужчина должен в исправительной колонии в условиях усиленного режима, кроме этого обязан выплатить штраф размере 30 базовых величин (810 рублей). В местах лишения свободы его будут принудительно лечить от алкоголизма.

Государственное обвинение в суде поддерживала помощник прокурора Воложинского района Надежда Родевич. Она рассказала корреспонденту «МП»:

— Обвиняемый работал животноводом на местном сельскохозяйственном предприятии, судимостей не имел. Мужчина помогал по хозяйству престарелому пенсионеру-односельчанину. Колол дрова, ходил за водой. В один из дней начала августа они вместе сели выпивать, завязалась ссора, в результате которой обвиняемый сильно избил пенсионера и забрал у него бутылку водки, которую потерпевший оценил в 5 рублей 50 копеек.

По словам Надежды Родевич, мужчина из-за бутылки водки нанес односельчанину не менее двух ударов кулаком в лицо и не менее одного удара ногой в грудь.

Потерпевший получил перелом ребер, ссадины и кровоподтеки на лице. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения относятся к категории менее тяжких.

В судебном процессе обвиняемый, который находился под домашним арестом, полностью признал свою вину. Говорил, что раскаивается и, если суд назначит наказание, не связанное с лишением свободы, он обязательно будет и впредь помогать пенсионеру.

Дело рассматривалось по первой части статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, с целью непосредственного завладения имуществом — разбой).

Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа.

После вынесения приговора обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Сергей ЕСМАНТОВИЧ

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Об авторе: redactor2

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