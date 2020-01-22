За титул первой красавицы Минской области будут сражаться 93 девушки

Областной конкурс «Мисс Минщины» состоится 24 января во Дворце культуры имени М.Горького в Борисове. Мероприятие подведет итоги акции «Красавицы Минщины — богатство страны!», сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Областная акция «Красавицы Минщины — богатство страны!» стартовала в ноябре 2019 года. Всего претендентками на титул «Мисс Минщины» стали 764 представительницы центрального региона. Среди них учащиеся колледжей, студентки, медицинские работники, педагоги, работники культуры. Девушки не только продемонстрировали внешнюю привлекательность, но и удивили жюри своими талантами и увлечениями.

В итоге за корону и титул первой красавицы региона будут сражаться 93 участницы. Конкурс будет проходить по классическому сценарию: дефиле в коктейльных и вечерних платьях, выходы в купальниках и изделиях ОАО «Купалинка», конкурс импровизации.

Оценивать девушек будет жюри, состоящее из представителей модельной индустрии и государственных органов, известных артистов, специалистов сферы культуры.

Лучшие будут удостоены титулов «Мисс Минщина», «Первая и Вторая вице-мисс Минщина» и «Мисс Фото».

Сейчас идет активная подготовка конкурсанток: репетиции, выбор нарядов, создание образа и фотосессии.

Организаторы — Миноблисполком, Борисовский райисполком.