Запутались в трех… столбах

Линия электропередачи не работает, а бесполезные опоры создают неудобства собственникам земельных участков – с такой проблемой обратились к председателю облисполкома во время личного приема из деревни Щитомиричи Минского района. Люди рассказали, что готовы сами устранить помехи, но столкнулись с уравнением со многими неизвестными. Так и не смогли найти хозяина электролинии.

– Три года мы пытаемся найти решение этой задачи, – уточнил в телефонном разговоре с корреспондентом «МП» один из жителей Щитомиричей Виталий. – Куда только не обращались! Немного пролить свет на ситуацию помогла председатель нашего Сеницкого сельсовета. По ее словам, в 2017 году планировали строить коровник и даже протянули к площадке линию. Потом начали активно продавать участки под частные дома, а от возведения животноводческого комплекса отказались. Застройщик ликвидирован, линию на свой баланс никто так и не принял. В общем, самостоятельно с этой проблемой справиться не удалось.

На приеме, выслушав эту историю, Александр Турчин распорядился за неделю найти хозяев бездействующей линии электропередачи и разобраться, так ли она бесполезна, как кажется. Если да – снести столбы. Если нет – найти компромиссное решение, устраивающее и местных жителей, и собственника.

Свое небольшое расследование провели и мы.

Энергетики признают, что линия не используется и не находится ни на чьем балансе. Однако подчеркивают: все это – пока. То есть временно.

– В 2005 году разработаны технические условия для строительства конноспортивного комплекса в деревне Урожайная, – излагает подкрепленную документами версию начальник РЭС филиала «Минские электрические сети РУП «Минскэнерго» Владимир Бекиш. – Мы должны были провести туда линию электропередачи. По проекту там предстоит еще построить две блочные трансформаторные станции. Сейчас строительство комплекса возо­бновлено. Заказчиком выступает УКС Миноблисполкома. Сносить временно бездействующую линию электропередачи – значит закопать в землю государственные деньги. Как только она будет введена в эксплуатацию, примем на свой баланс.

Энергетики при этом не исключают, что для собственников частных домов, где опоры действительно стали ощутимой помехой, рассмотрят варианты их переноса. Окончательное решение – за специалистами облисполкома.

Елена ВИКТОРОВА