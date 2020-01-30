Житель Слуцкого района пытался заработать на нелегальной торговле

Заработать на торговле бакалеей по окрестным сёлам пытался 53-летний житель Слуцкого района.

На своём стареньком фургоне «Мерседес Бенц 207D» «предприниматель» ездил по району и торговал продуктами первой необходимости. При этом не обременял себя формальностями в виде регистрации своего «бизнеса», ведь помимо бакалеи ушлый бизнесмен предлагал сельчанам из-под полы водку российского разлива, естественно, не маркированную в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь.

Вскоре информация о нелегальной «автолавке» дошла до оперативников ОБЭП Слуцкого РОВД. На днях автофургон был остановлен неподалёку от дома его владельца. Как и предполагали оперативники, в автомашине находилась водка российского производства немаркированная акцизными марками Республики Беларусь. В ходе осмотра фургона было изъято 19 бутылок водки.

Как пояснил водитель, спиртное он приобрёл «исключительно для личных нужд, чтобы рассчитываться с односельчанами за помощь в грядущих сельхозработах». По всей видимости, объём работ сельчанин наметил не малый: после осмотра дома и хозпостроек сельчанина оперативниками было обнаружено и изъято в общей сложности более 90 бутылок немаркированной российской водки.

Материал проверки направлен в ИМНС по Слуцкому району для принятия правового решения. Отметим, что за подобного рода правонарушения предусматривается штраф в размере до 50 базовых величин.