Вы тут: Главная Афиша

Жители Молодечненского района смогут задать волнующие вопросы Игорю Евсееву 4 февраля

31.01.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

В Молодечненском райисполкоме 4 февраля личный прием граждан проведет помощник Президента — инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Задать волнующие вопросы жители смогут с 10 до 13 часов. Об этом рассказали в пресс-службе Миноблисполкома.

На личный прием к Игорю Евсееву записались 22 человека. Список предварительных вопросов затрагивает самые разные сферы жизни — предоставление социального жилья сироте, оформление земельного участка, качество питьевой воды, нарушения в начислении льготной пенсии, изменение статуса общежития, закрытие магазина на ул. Святоянской и другие.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Агрессивную собаку застрелили в Копыльском районе, ее проверят на бешенство

Найлепшы падарунак – кніга? Дзень беларускага пісьменства пройдзе ў Капылі

SOS! На Минщине люди гибнут на работе

Некогда было думать. Столбцовский милиционер спас на пожаре четырех человек

Начальник почтового отделения в Минском районе присвоила более Br18 тыс.

В Минской области с 1 января снижены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿