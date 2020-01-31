Жители Молодечненского района смогут задать волнующие вопросы Игорю Евсееву 4 февраля

В Молодечненском райисполкоме 4 февраля личный прием граждан проведет помощник Президента — инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Задать волнующие вопросы жители смогут с 10 до 13 часов. Об этом рассказали в пресс-службе Миноблисполкома.

На личный прием к Игорю Евсееву записались 22 человека. Список предварительных вопросов затрагивает самые разные сферы жизни — предоставление социального жилья сироте, оформление земельного участка, качество питьевой воды, нарушения в начислении льготной пенсии, изменение статуса общежития, закрытие магазина на ул. Святоянской и другие.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО