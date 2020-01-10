Зина Кабанова: сварщик высокой квалификации

– Иногда приезжаем на ремонтные работы к заказчику все в рабочих комбинезонах и подшлемниках – ну полный унисекс. И тот говорит: «Пусть ваш мальчик залезет туда-то, сделает то-то». А когда начинаю обсуждать задачу своим фальцетом, изумляется: «Так это девочка?». И еще больше удивляется, когда выясняется, что «девочка» и есть главный в бригаде специалист – сварщик. Добавим: сварщик высокой квалификации.

познакомилась со сварочным аппаратом в мастерской у дяди в Минском районе, куда переехала к родне после окончания кадетского корпуса из Нижнего Новгорода. Ей тогда показалось это веселым занятием: ярко, искрометно и, самое главное, сложно. А преодолевать сложности – в ее характере. Металл ведет себя под высоковольтной дугой коварно, запредельные температуры выдают фокусы, которые надо уметь упредить.

Искрить по-настоящему Зина начала на курсах сварщиков в Минске. Окончила одной из лучших, с четвертым разрядом. Спасибо дядиным урокам. А еще – благодаря пытливости, настойчивости и искреннему интересу к делу. После производственной практики на предприятии, где изготавливали крупные металлоконструкции, ее сразу пригласили на постоянную работу. Золотые руки всегда нарасхват.

Четыре года спустя ей все наскучило. Сделала шов потолочный, вертикальный или горизонтальный. И так изо дня в день. Для творческой натуры – рутина невыносимая!

В сервисе индустрии медицинского оборудования был настоящий интерес: сварка стали-нержавейки, сварка в среде защитного газа – аргона (TIG-сварка, профессионалы поймут, о чем речь), сварка титана, цветных металлов, высокоточные работы самого разного профиля. И признание не заставило себя ждать – Зинаида получила самый высокий, 6-й разряд, поработала год после окончания БГАТУ инженером-технологом. И опять заскучала.

Снова стали манить электрическая разрядная дуга и запах горячего металла. Устроилась на крупное машиностроительное предприятие в Минском районе. Где пришлось варить железо толщиной от 2 до 50 миллиметров. Специфика требует тщательной настройки сварочного оборудования, точного соблюдения техпроцесса, последовательности наложения швов, чтобы изделие не «повело», закрепления деталей различными технологическими «прихватками». Короче, творческого подхода к работе и применения всех накопленных знаний. Зину это только радует.

– Не люблю монотонности, – говорит она. – Если сегодня обвариваю какие-то лючки или другие похожие детали для машин, стараюсь выполнить задание в эту же смену. Чтобы завтра поручили другую работу. Где придется немного поломать голову и перенастроиться внутренне.

Зинаида высекает искру и по жизни в целом. Молодая, миниатюрная, ездит на кроссовом мотоцикле, не лезет за словом в карман и с удовольствием делится секретами огненной профессии. Когда на предприятии проводился конкурс профессионального мастерства, коллеги хором просили руководство отправить именно ее побороться за звание лучшего специалиста в номинации «Электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» среди 12 специалистов этого профиля. Зинаида заткнула за пояс всех, завоевав 1-е место. А потом еще и на городском конкурсе «Лучший по профессии» показала неплохой результат.

В разговоре с корреспондентом «МП» Зина точно сформулировала свое кредо: «Жизнь для чего дана? Не думать постоянно, что все плохо, а, пока годы позволяют, открывать для себя новое».

Александр МАЛИНОВСКИЙ