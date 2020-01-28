Зона повышенной опасности: за прошлый год железная дорога унесла 31 жизнь

За прошлый год в области на железной дороге погиб 31 человек, еще 14 получили травмы. Больше половины пострадавших в момент трагедии были нетрезвыми.

Большинство трагических случаев, отмечает Минский транспортный прокурор Николай Рыжиков, происходят по вине самих людей. В конце февраля 2019 года вблизи Колодищей поезд сбил мужчину. Он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, к тому же был пьян. Аналогичный случай произошел и в январе на станции Смолевичи – погибла женщина.

Хотя, судя по прошлогодним показателям, жители области реже получали травмы на объектах железнодорожного транспорта. Но есть регионы, где соответствующие цифры, наоборот, выросли. Например, в Молодечно за прошлый год пострадали два человека, в 2018-м обошлось без трагедий. В Борисове – семь пострадавших в 2019-м и два в 2018-м.

– Чаще получать травмы на железной дороге стали подростки. В 2018 году было зарегистрировано три случая, в 2019-м – четыре, – отмечает Николай Рыжиков. – Ребята пренебрегают элементарными правилами безопасности: переходят пути в наушниках, разговаривают по телефону. Есть те, которые игнорируют опущенный шлагбаум и приближающийся поезд. Они уверены, что успеют перебежать пути. Отдельная категория – любители экстрима и селфи.

Два трагических происшествия с разницей в два дня произошли в мае. Недалеко от станции Минск-Сортировочный 14-летний парень с другом делал фото, а потом решил снять видео о том, как лазает по поездам. Взобрался на крышу, не подозревая, что вагон находится на электрифицированном пути. В тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, к счастью, выжил. Второй случай был со смертельным исходом. На железнодорожной станции Уша погиб 11-летний ребенок, переходивший железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Юлия ГАВРИЛЕНКО