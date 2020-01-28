Звездный путь по местам боевой славы

Более 270 студентов и преподавателей БГПУ имени Максима Танка пройдут по местам боевой славы Минщины. Юбилейный, 55-й интернациональный Звездный поход стартует!

В последние месяцы студентке 4-го курса педагогического университета Анастасии Кошубской сложно найти свободную минуту — девушка совмещает учебу, работу в Прилукской средней школе и подготовку к Звездному походу. Ее отряд отправляется в Вилейку.

— Это мой четвертый поход и второй в качестве комиссара отряда «Авангард» факультета начального образования. Каждый студент БГПУ мечтает присоединиться к нам, но отбирают самых активных и инициативных. Как правило, на место претендуют несколько человек, — говорит Анастасия. — Для меня поход — возможность лучше узнать историю страны. И больше всего я жду встречи с ветеранами. Это одно из самых трогательных и ответственных мероприятий. В прошлом году такая встреча длилась более двух часов, мы слушали воспоминания о боевых товарищах и врагах, говорили о войне и мирной жизни.

Будущие педагоги из Беларуси, Туркменистана и КНР, а также студенты из России, Казахстана и Узбекистана посетят Борисовский, Вилейский, Пуховичский, Слуцкий и Солигорский районы. Каждый отряд запланировал встречи с ветеранами, митинги и возложение цветов к братским могилам. Студенты разработали насыщенную программу для школьников: подготовили концерты, мастер-классы, проведут спортивные соревнования, расскажут о вузе.

Участники интернационального 55­го Звездного похода присоединятся к республиканской акции «Во славу общей Победы!». Горсти земли с братских могил они поместят в специальные капсулы, которые затем передадут в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Завершится Звездный поход 31 января.

Юлия ГАВРИЛЕНКО