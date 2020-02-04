Сделка века не состоялась

Бывают периоды, когда время тянется и тянется, не наполненное событиями. А бывает и наоборот, когда все вдруг сжимается, несется куда-то вперед, вслед за стремительным потоком разнообразных новостей. Именно такой стала и прошлая неделя.

Страны мира боролись со «страшным» коронавирусом в Китае, в панике закрывая границы, эвакуируя из Поднебесной своих граждан и с повышенными мерами безопасности реагируя на каждый их чих (в прямом смысле слова). Панические настроения привели к падению индексов на китайских и других азиатских биржах, а также к росту ксенофобии и неприкрытому расизму в отношении азиатов в странах Европы и Америки. Да что там Европа! В Японии, Малайзии и Сингапуре звучали призывы об ограничении въезда китайских туристов, а отдельные рестораторы даже пытались запретить им посещение своих заведений! На этом фоне выгодно отличилась наша страна: Беларусь, по распоряжениям Александра Лукашенко, направила в Пекин самолет с грузом необходимых лекарств и других медицинских средств. Жест доброй воли и вовремя протянутая рука помощи не остались незамеченными ни официальными лицами, ни народом Китая, еще раз подтвердив пословицу «Друг познается в беде».

А Европа в это время провожала Великобританию. 31 января в 23:00 по Гринвичу островное королевство формально перестало быть частью Евросоюза, к чему оно шло, преодолевая многочисленные сложности и преграды, с 2016 года. Правда, до конца 2020 года сохраняется переходный период, в течение которого Англия сможет пользоваться всеми прелестями общего европейского рынка и таможенного союза, но не будет иметь влияния на принятие политических решений. Британцам также предстоит выплатить старушке-Европе немалые отступные (после длительной торговли сошлись на 33 млрд фунтов), а еще договориться о том, как жить после переходного периода. Вот как раз условия дальнейшего «свободного плавания» и вызывают наибольшие споры, ведь если соглашения об урегулировании торговых отношений, начало переговоров о котором намечено на 3 марта, не будет к концу года, то осуществится самый жесткий сценарий Брекзита. А это грозит серьезными потрясениями как для англичан и европейцев, так и для всей мировой экономической системы. Одно можно сказать определено: нынешний премьер Борис Джонсон не намерен продлевать переходный период, так что с 2021 года Великобритания в любом случае «уйдет» из европейского дома.

Не скучал на неделе и американский президент. 28 января в Вашингтоне он с большой помпой презентовал план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, громко окрестив его, в свойственной Трампу стилистике, «Сделкой века». Правда, подписаться под этим 180-страничным документом заранее, еще до его опубликования, отказалось руководство Палестинской национальной администрации в лице Председателя Махмуда Аббаса. И немудрено, ведь план, который арабские СМИ называют не иначе, как «План Кушнера» (намекая, что его писал зять Трампа, ортодоксальный иудей Джаред Кушнер) — это, по сути, игра «в одни ворота».

Согласно оглашенному в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху документу под красивым названием «Мир для процветания», предполагается создать-таки палестинское государство. Правда, не сейчас, а минимум годика через четыре, то есть, для этого желательно продлить полномочия Трампа на посту президента США, чтобы он контролировал процесс. И у государства этого не будет собственной армии, а будут лишь силы безопасности (читай — полиция). Отвечать же за военный аспект будет Израиль. Палестине нельзя будет ни иметь собственной военной разведки, ни заключать военных договоров с государствами, которые могут угрожать Государству Израиль. Израильские спецслужбы получают полный контроль над воздушным пространством Палестины, используя БПЛА и другие доступные средства.

Торговать палестинцам можно с кем они хотят, но только через израильские порты (то есть, морское пространство возле Сектора Газа, расположенного на берегу Средиземного моря, будет не палестинским, а израильским). Ну, а «вишенка на торте» — это признание за Израилем и включение в его состав части земель на Западном берегу реки Иордан, которые сейчас в соответствии с решениями ООН считаются территориями Палестины, временно оккупированными Израилем. В обмен на такой странный «суверенитет» и «нечто меньшее, чем государство», Трамп обещает палестинцам привлечь масштабные иностранные инвестиции (США готовы предоставить не менее 50 млрд долларов) и связать все палестинские анклавы дорогами, мостами и туннелями.

Судя по всему, «план Трампа» — не более, чем предвыборный ход, необходимый как ему самому, так и Нетаньяху для победы на предстоящих обоим выборах. О реальном же урегулировании арабо-израильского конфликта на таких условиях речи идти не может.

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог