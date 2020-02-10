Акция «29 добрых дел» продолжает свое шествие

Благотворительная акция «29 добрых дел» продолжает дарить радость, заботу и внимание учреждениям образования Минской области.

Волонтеры отряда «Горящие сердца» гимназии № 2 г. Вилейки организовали и провели мастер-класс «Подарок к празднику» для воспитанников Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В мероприятии приняли участие инспектор управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома Татьяна Александровна Волчек, а также корреспонденты Белтерадиокомпании.

В ходе встречи воспитанники центра изготовили поздравительные открытки ко Дню всех влюбленных. Все участники мероприятия получили огромный заряд оптимизма, радости и хорошего настроения. В конце встречи воспитанников и педагогов центра ждал приятный подарок от управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома – кресло-трансформер.

На встречу с учащимися средней школы № 8 г. Молодечно приехали представители СООО «ЛЭМ». От имени генерального директора предприятия Сергея Анатольевича Громова ребятам в подарок были переданы наборы развивающих игр, многофункциональная развивающая доска.

Воспитанников Радошковичской школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посетили представители IT-компаний из г. Минска. Для детей гости организовали веселую музыкально-развлекательную программу «Марафон безопасности» с конкурсами, танцами и флэш-мобами. В завершении мероприятия детей ждал сюрприз – гости вручили им оригинальные и интересные подарки.

Добрые дела – это хорошие поступки, которые люди совершают не ради славы, а от чистого сердца. Нужно только захотеть, и добрые дела можно делать каждый день!