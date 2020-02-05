Акция «29 добрых дел» проходит в Минской области

В Минской области стартовала благотворительная акция «29 добрых дел», которая будет проводиться весь февраль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

Инициатором акции выступило главное управление по образованию Миноблисполкома. Проект будет реализовываться в учреждениях образования центрального региона. Выпускники, спонсоры и все неравнодушные люди будут дарить учреждениям образования подарки. Таким образом организаторы планируют привлечь внимание к категории нуждающихся во внимании и заботе учащихся. Участники акции будут посещать центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, интернатные учреждения. Всех желающих вовлекут в организацию игровых и других полезных мероприятий с детьми.

Такую идею поддержало Минское областное объединение профсоюзов. Сертификат на приобретение и установку детской игровой площадки будет передан Центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района.

«Минское областное объединение профсоюзов всегда активно поддерживает такие акции, уделяя большое внимание подрастающему поколению. Девиз Федерации профсоюзов «Мы — вместе!» отражает суть нашей работы сегодня. С социальными партнерами плодотворно взаимодействуем по разным направлениям на благо жителей Минской области», — отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Завершится акция в каждом из районов области и Жодино праздничными концертами при участии лучших творческих коллективов.