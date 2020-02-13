Акция «Подари книгу» проходит в Минской области

Минская область присоединилась к акции «Подари книгу». Белорусские пионеры делятся своими любимыми литературными произведениями с российскими школьниками.

Для этого бумажные издания приносят в пункты сбора. Площадки организованы во всех районных советах объединения. Затем собранные посылки через отделения почтовой связи направляются в города-побратимы Минской области — в Калугу и Новосибирск. В акции уже приняли участие около полутысячи человек. Отправлено более двух сотен книг.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, отмечают его 14 февраля.

