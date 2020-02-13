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Акция «Подари книгу» проходит в Минской области

13.02.2020 0 Комментариев , 6 Просмотров

Минская область присоединилась к акции «Подари книгу». Белорусские пионеры делятся своими любимыми литературными произведениями с российскими школьниками. 

Для этого бумажные издания приносят в пункты сбора. Площадки организованы во всех районных советах объединения. Затем собранные посылки через отделения почтовой связи направляются в города-побратимы Минской области — в Калугу и Новосибирск. В акции уже приняли участие около полутысячи человек. Отправлено более двух сотен книг.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, отмечают его 14 февраля.

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Об авторе: redactor2

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