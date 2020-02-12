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Акцию «Фликер – наш друг» провели сотрудники ИДН Борисовского РУВД

12.02.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

Сотрудники Борисовского РУВД регулярно проводят с пешеходами профилактическую работу, направленную на пропаганду ношения световозвращающих элементов в темное время суток и соблюдение Правил дорожного движения. Очередную профилактическую акцию под девизом «Фликер – наш друг!», провели инспекторы по делам несовершеннолетних.

Правоохранители раздавали родителям памятки с выдержками из Правил дорожного движения, а также дарили малышам яркие световозвращающие наклейки – «фликеры». Инспекторы просили родителей ежедневно напоминать детям о мерах безопасности и правилах поведения на улице, дороге, показывать и объяснять, как правильно переходить проезжую часть дороги, будь то регулируемый или нерегулируемый пешеходный переход!

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Самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий в райцентре по-прежнему остаются ДТП с участием пешеходов. Только с начала этого года на дорогах города совершено 6 подобных аварий, где двое погибло, четверо получили травмы различной степени тяжести. Поэтому милиционеры призывают всех пешеходов неукоснительно выполнять нормы безопасного поведения на дорогах.

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ГИОС Борисовского РУВД

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Об авторе: redactor2

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