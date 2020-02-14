Александр ТУРЧИН: «Никто не смеет поставить под сомнение ваш героизм»

В Вилейке возложили цветы к памятному знаку в честь воинов-интернационалистов. Здесь же состоялся и митинг-реквием. Открыл его председатель облисполкома.

Воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане

Уважаемые друзья!

Ежегодно 15 февраля в республике отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Это героическая и одновременно трагическая дата в истории нашей страны.

В этот день мы воздаем дань глубочайшего уважения всем нашим соотечественникам, которые с оружием в руках честно и мужественно выполняли свой интернациональный долг, и вспоминаем тех, кто не вернулся из боя. Мы всегда будем помнить имена погибших, разделяя с их матерями, отцами, вдовами и детьми горечь утрат.

От имени всех жителей Минщины выражаю слова признательности тем, кто прошел Афганистан.

Тем, кто не сломился и смог подняться, встать на ноги уже

в гражданской жизни. Мы и сегодня нуждаемся в таких людях, которые умеют преодолевать трудности, решать самые сложные задачи. Благодарю за активное участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи.

Желаю воинам-интернационалистам крепости духа,

веры в себя, доброго здоровья, благополучия, мира в ваших сердцах и в ваших домах!

Председатель Минского областного исполнительного комитета А. Г. ТУРЧИН

Он, в частности, отметил стойкость и мужество офицеров и солдат 40-й армии:

– Сегодня мы вспоминаем тех, кто навсегда остался под палящим солнцем Кабула и Кандагара. Всех, кто не жалея своей жизни защищал женщин, детей и стариков. Воевали за тех, кто не мог с оружием в руках противостоять злу, уберечь свой дом и привычный уклад мирной жизни.

Среди таких воинов немало уроженцев Минщины. Только из Вилейского района в горящий афганский котел были направлены сотни молодых парней. Один из них – Николай Коледа из деревни Лески, он пал смертью храбрых, не прожив и 20 лет. Его ратный подвиг отмечен орденом Красного Знамени.

Александр Турчин предложил почтить минутой молчания память всех, кто не вернулся с афганской войны.

В последние годы псевдоэксперты по-разному оценивают события тех лет.

– Для Беларуси, которая больше всех пострадала в годы Великой Отечественной войны, афганская история имеет однозначную оценку. Никто не смеет поставить под сомнение ваш героизм! – подчеркнул Александр Турчин.

Руководитель области подвел к памятнику мать погибшего вилейского воина-интернационалиста Марфу Николаевну Коляду, чтобы она возложила цветы. Александр Генрихович побеседовал с матерью героя, поблагодарил ее за силу духа и стойкость.

В беседе с журналистами Марфа Николаевна призналась, что всегда ждет встречи с воинами-интернационалистами. В них она видит своего сына.

В райисполкоме состоялся круглый стол с участием руководства области, района и актива Белорусского союза воинов-

интернационалистов. В неформальной беседе говорили о совершенствовании работы по патриотическому воспитанию молодежи. Не оставили без внимания и медицинский аспект. Самому молодому участнику боевых действий в Афганистане –

50 лет. И, конечно, все чаще напоминают о себе старые ранения и болячки, вопросы реабилитации, лечения и обеспечения лекарствами волнуют многих. Исчерпывающие ответы на эти вопросы дала начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Наталья Боярская.

В завершение встречи Александр Турчин заверил «афганцев», что их боевой и житейский опыт, активная гражданская позиция нужны государству и обществу:

– Мы на вас рассчитываем. Вместе нам удастся решить многие сложные задачи и проблемы.

По традиции руководители районных организаций воинов-интернационалистов побывали в учреждениях образования, где провели уроки мужества. А в местном Доме культуры ко Дню памяти воинов-интернационалистов подготовили концертную программу «Пусть память говорит».

Фото Павла ОРЛОВСКОГО