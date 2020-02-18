Александр Турчин поздравил батутиста Ивана Литвиновича с медалями этапа Кубка мира в Баку

С успешным выступлением на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте 2020 года в городе Баку представителя центрального региона Ивана Литвиновича поздравил председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

В телеграмме, направленной в адрес спортсмена, отмечается, что в нынешнем году Кубок мира собрал 150 лучших спортсменов из 30 стран, в том числе действующих и экс-чемпионов мира и Европы.

«После завоевания двух медалей на чемпионате мира в 2019 году Вы сегодня подтвердили статус одного из сильнейших спортсменов, став серебряным призером в самом престижном виде программы, индивидуальных прыжках», — говорится в поздравлении.

Александр Турчин отметил: «Уверен, мы еще не раз услышим о блестящих выступлениях и увидим Вас на высших ступенях пьедестала почета».

Руководитель области пожелал вилейскому батутисту крепкого здоровья, благополучия, новых спортивных успехов и побед.

Фото Владислава ПОПЧЕНКО