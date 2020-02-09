Андрей ПРОКОШИН: Люди на болоте – это о нас…

В мире немного таких мест, как Березинский биосферный заповедник. Он самый большой у нас и уникальный в своем роде для Европы, входит во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Это научная лаборатория для изучения богатого животного и растительного мира: более 80 видов растений и 100 представителей фауны занесены в Красную книгу.

А еще это заманчивое место для экотуризма.

Наш собеседник – директор заповедника Андрей Прокошин.

«Дыялогі «МП» – совместный проект газеты «Мінская праўда» и телеканала БЕЛАРУСЬ 24.

Автор – журналист Александр Мартыненко.

Досье «МП»

Андрей Прокошин

Родился в Новогрудском районе Гродненской области.

Выпускник Белорусского технологического института (сейчас – университет) по специальности «Инженер лесного хозяйства».

С 2011 года – директор Березинского биосферного заповедника.

Считает себя сельским человеком.

Воспитывает пятерых детей.

– Андрей Михайлович, прямо-таки любопытно, трудно ли быть хозяином 86 тысяч гектаров, больше половины из которых – болота?

– Хозяин – это уже чересчур, я всего лишь управленец. Действительно, это абсолютно уникальное место, расположенное на территории Минской и Витебской областей. Здесь не только заповедная часть, но и эксплуатационная, где ведем лесное и охотничье хозяйство. На Минщине небольшая часть заповедника. В основном это болота с большими островами, где кипит жизнь.

Вообще болота – наше бесценное природное богатство, они занимают около 60% площади заповедника. Не зря Беларусь называют «легкими Европы». Болота играют важную роль в формировании микроклимата региона. Не случайно именно Березинский биосферный заповедник стал одной из первых природоохранных территорий.

Управлять таким уникальным и ценным уголком Земли, конечно, огромная ответственность. В 2019 году мы подтвердили право обладать европейским дипломом особо охраняемой природной территории. Это высшая оценка!

Успешно подтвердили сертификат Лесного попечительского совета по управлению и использованию эксплуатационного фонда. Сертифицирована и заповедная часть, не считая других наших статусов – диплома Рамсарских угодий, Всемирного наследия, резерватов. Ведем деятельность в соответствии с ними.

– Заповедник часто называют жемчужиной нетронутой природы. Какими цифрами, фактами можно подтвердить его ценность?

– Это резерват редкой по разнообразию дикой природы, которая сформировалась после таяния древних ледников. Здесь соседствуют густые леса, малые и большие реки, луга и трясины.

Только представьте, на территории заповедника обитает 237 видов птиц. Это единственное место в Европе, где можно встретить знаменитую европейскую пятерку крупных млекопитающих – зубра, медведя, лося, волка и рысь.

В местных болотах берет исток самая длинная река Беларуси – Березина, которая дала название заповеднику. Ее питают около 70 больших и малых рек, ручьев. Все эти водные нити связывают 7 озер. Самое большое – Палик.

Здесь же пролегал знаменитый путь «из варяг в греки» – сегодня, пожалуй, главная историческая достопримечательность.

– В свое время одной из причин создания заповедника была необходимость защитить бобров, не так ли?

– Еще в 1924 году экспедиция белорусского профессора-биолога Анатолия Федюшина в верховьях реки Березины обнаружила большое поселение бобров, считавшихся уже полностью истребленными. Территорию срочно, в 1925 году, объявили заповедной. Позже бобров экспортировали даже в Россию для расселения. Сегодня же на отдельных территориях Беларуси бобер – персона нон грата. Он гроза аграриев: запруживает, выводит из строя мелиоративные системы, законопачивая кольца и трубы так, что невозможно их разобрать. Из-за этого подтапливаются дороги, целые территории… Так что к такой массовой популяции бобров Березинский заповедник руку приложил еще в 30-е годы.

– По каким направлениям идет научная работа в заповеднике? Что открыли ученые?

– Отмечу, что благодаря научной и природоохранной деятельности здесь, без преувеличения, сохранена заповедная территория. На самом деле остров дикой природы посреди индустриальной и урбанизированной Европы.

Исследования ведутся по многим направлениям. Идет космическое зондирование движения земной коры. Сотрудники научного отдела наблюдают и ведут учет видов животных и птиц, с помощью квадрокоптера, фотоловушек следят за состоянием территории.

Обнаружили три вида птиц: красноголового королька, щеголя и дымчатого коршуна. Дымчатый коршун – это вообще новый вид для нашей фауны. Подтверждены также факты гнездования орлана-белохвоста и серого гуся, что позволяет придать им статус редких птиц, гнездящихся у нас. Что еще интересно, на одном из удаленных участков обнаружили гнездо большого подорлика с двумя птенцами, один из которых очень редкой светло-охристой окраски. Это первый такой птенец в Беларуси.

Список насекомых тоже увеличился – на 24 новых вида.

– Знаю, что немало иностранных ученых и специалистов приезжает к вам…

– Наш научный отдел активно работает с французами, немцами, поляками, россиянами. Орнитологов, энтомологов приглашают в международные проекты по изучению лесов, различных насекомых. Приезжали немцы изучать крупных хищников – волка и медведя. Волк в Европе уже редкость, а у нас – обычный зверь.

Иностранцам интересны и наши болота. Есть места, где не ступала нога человека с доисторических времен. В нашем заповеднике самые большие запасы торфа в Беларуси, которые формировались миллионы лет.

– Вы почти три десятка лет занимаетесь лесоохранной деятельностью. На ваш взгляд, сильно ли изменилось наше отношение к природе?

Тогда и сейчас – это, как говорится, две большие разницы. Раньше в лесу бросали пакеты, бутылки… Все-таки общественное сознание ушло вперед. Хотя негативные явления еще присутствуют, особенно возле больших городов. И здорово, что люди реагируют на это: зачем выбросил? Подними!

– В заповеднике такой проблемы нет?

– Естественно. Это же заповедная территория. Предусмотрена даже административная ответственность от 4 до 35 базовых величин только за нахождение в лесу. К примеру, вы остановились на трассе М3, сошли в лес. Тут же наша инспекция может вас задержать и выписать протокол. Об этом везде есть соответствующие предупреждения.

– С грибами-ягодами тоже никак?

– Ни в коем случае! К незаконному нахождению еще добавится наказание за сбор дикорастущих растений.

– А как же экотуризм, который стремитесь развивать?

– Положение о заповеднике гласит, что экскурсионно-туристическая деятельность разрешается на малой территории и специально выделенных маршрутах. Так что организованные группы до 20 человек с помощью гидов могут окунуться в дикую первозданную природу.

В прошлом году нас посетили около 57 тысяч человек. Это больше, чем раньше. Для заповедника, скажу прямо, прилично.

Заметно, что экологический туризм молодеет. Приезжают семьями, с маленькими детьми. Смело идут на байдарках, по экологическим тропам. Популярны прогулки верхом на лошадях, на велосипедах.

Проводим комбинированные путешествия – двое суток на велосипедах и двое – на байдарках по Березине. Более ста километров может быть этот маршрут – и ни одного населенного пункта на всем пути. Можно сварить уху, петь песни под гитару – словом, тут полный набор белорусского Робинзона!

Для экстремалов есть специальный тур, позволяющий почувствовать себя в группе, терпящей бедствие.

– Для чего на болотах установлены видеокамеры?

– Они срабатывают на движение и ведут съемку дикой природы. Можно видеть, как, например, по одной и той же поляне с короткими интервалами проходят медведь, лось, волки, косули, олени… И все – по разным направлениям, у них там как перекресток большой магистрали. Это очень интересно! Видеозаписи, кстати, можно увидеть на нашем сайте.

Живу на краю деревни Домжерицы и, выходя по вечерам на крыльцо, слушаю природу: где-то пролаяла лиса, закричал самец косули, ревет олень… Мы, сельские, лесные, можно сказать, люди на болоте, слышим то, чего не слышат горожане. И, к сожалению, они лишены такой возможности. Поэтому нужно чаще бывать на природе. Поверьте, это необходимо каждому из нас.

– Спасибо за интересную беседу!

Фото БЕЛТА, открытых интернет-ресурсов