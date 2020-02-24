Артур КАРПОВИЧ: Без разницы, какая торговля – онлайн или офлайн, потребитель всегда прав

Интернет-торговля – общемировой тренд, одно из самых динамично развивающихся направлений сферы услуг. Наша страна достаточно активно движется по этому пути, но пока доля электронной коммерции все еще незначительна. Почему мы осторожничаем, о перспективах говорим с директором ассоциации предприятий онлайн-торговли.

«Дыялогі «МП» – совместный проект газеты «Мінская праўда» и телеканала БЕЛАРУСЬ 24.

Автор – журналист Александр Мартыненко.

Досье “МП”

Артур КАРПОВИЧ

Родился в Минске.

Окончил Белорусский государственный экономический университет.

В торговой сфере прошел путь от продавца магазина до первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли.

С 2019 года возглавляет Ассоциацию предприятий онлайн-торговли.

Является заместителем председателя республиканской Федерации настольного тенниса.

– Артур Борисович, что представляет собой сегодня онлайн-торговля в Беларуси?

– Для пущей убедительности обратимся к цифрам. За 2018 год доля интернет-торговли в общем объеме розничного товарооборота в стране составила 3,7%. Для сравнения: в Российской Федерации – 5,3%, в Казахстане – 2,9%. Нельзя сказать, что мы сильно отстаем от стран ЕАЭС. Но вместе с тем, например, в США онлайн-торговля на уровне 15%, в КНР – 24%. Есть куда стремиться. Очевидно, что будущее именно за такой торговлей. Поэтому одна из основных задач нашей ассоциации – развитие сотрудничества с подобными организациями, прежде всего в странах ЕАЭС. Ведь при открытости наших границ товары так или иначе будут перетекать.

Подписали уже ряд соглашений, анализируем условия для ведения бизнеса в каждой стране, чтобы выходить на площадку евразийской комиссии с конкретными предложениями. Обсуждали вопросы развития интернет-торговли на заседании Евразийской экономической комиссии. Совместно с российской ассоциацией направили в данную комиссию свои предложения. Очевидно, что главная задача заключается в создании равных условий для интернет-торговли, которая является частью экономики.

– Как бы не отстать от наших соседей, партнеров по ЕАЭС…

– Следует создавать условия для интернет-торговли. Мне кажется, что эта сфера со стороны государства несколько зарегулирована. Очень важно помнить одно: не сделаем мы – эту нишу займут наши партнеры. Ведь границ у интернета нет…

У нас в законодательстве этот бизнес называется «торговля по образцам». Кроме того, в Беларуси запрещена реализация некоторых товарных позиций, среди них лекарственные препараты, ювелирные, табачные изделия, алкогольные напитки и ветеринарные препараты.

– А разве в России или Казахстане не так?

– В Российской Федерации вы звоните в онлайн-аптеку, заказываете определенные лекарства – и вам их привозят до двери. Но прежде чем получить товар, подписываете договор о том, что поручили этому человеку доставить вам лекарство из аптеки. С этой бумагой он ничего не нарушает…

У нас же люди более спокойные и законопослушные, не ищут обходных путей. Раз запрещено – значит не нарушаем. Между тем проверка прокуратуры РФ не установила в этой нише никаких нарушений – вот они так и работают. Закономерный вопрос: зачем же искать какие-то обходные пути, если можно создать условия для бизнеса? Но здесь надо идти очень осторожно, чтобы не навредить потребителю.

В Российской Федерации, например, с декабря 2019 года разрешена реализация ювелирных изделий через интернет. У нас этого пока нет, хотя и производители, и продавцы заинтересованы, чтобы ювелирные изделия, драгметаллы и камни реализовывать онлайн.

– С трудом представляю, как курьер привозит украшение с бриллиантами. Это же не пицца…

– Соглашусь, есть люди, для которых прийти в салон, посидеть в кресле, чтобы разные украшения подносили-уносили, чай-кофе, каталоги с изделиями, особое внимание и т. д. – это стиль их жизни. Но немало тех, кто хочет купить деткам серебряный крестик или цепочку. Зачем заказывать это в России, если можно приобрести у нас?

– Вообще, международная доставка товаров – тема весьма обширная. Любопытно, как складывается у вас сотрудничество с Белпочтой, которая является одним из главных звеньев в этом процессе?

– Должен заметить, что организации Беларуси имеют порядка 15–20 лицензий на почтовые услуги. Поэтому, конечно, эта доставка будет развиваться, конкуренция есть. Белпочту – государственное предприятие – мы пригласили в нашу ассоциацию. Ответа пока не поступило.

– Онлайн-торговля медленно, но все же прибавляет в объемах. Растет ли в ней доля отечественного товара?

– К сожалению, государственные предприятия активными темпами не идут в интернет-торговлю, не создают свои магазины. Они зажаты, не развиваются в этой части. По нашим расчетам, доля товаров отечественного производства в интернет-торговле – порядка 25–27%. И это для государства проблема, которую необходимо решать.

Руководители государственных предприятий зачастую просто боятся принимать решения, чтобы открыть интернет-площадку, зарегистрироваться в торговом реестре, продумать систему логистики, сбыта, наполнения и т. д. Поэтому хочу вовлечь в ассоциацию больше государственных предприятий – чтобы напитать их тем опытом, который имеется у частных компаний.

– Надеетесь, что ассоциации это под силу?

– Думаю, да. Было бы желание.

– Сами пользуетесь услугами интернет-магазинов? К чьему мнению прислушиваетесь при выборе площадки?

– Периодически заказываю запчасти для автомобиля. Относительно качества услуг прислушиваюсь к мнению знакомых, родных. Но выводы делаю всегда сам.

– По каким критериям?

– Немаловажно, чтобы компания была с историей – сколько времени она на рынке, как зарекомендовала себя. Стараюсь читать отзывы потребителей. Еще – картинка, то есть насколько современно выглядит конкретный интернет-магазин. Значение имеет оперативность доставки.

– Понятно, что традиционная торговля болезненно относится к онлайн-шопингу…

– Конечно, это же их товаро- и оборот денежных средств – доходы уходят туда. Доля хоть и небольшая, но для офлайн-торговли настораживающая. Как правило, через интернет с учетом логистики товар дешевле, чем в розничном торговом объекте. Не надо оплачивать аренду, электроэнергию, коммунальные платежи. Да и себестоимость доставки не такая значительная.

– Несмотря на то, что качество сервиса повышается, все же в реальности конфликты между продавцом и покупателем нередки. И вообще кажется, что они неизбежны. Интернет—торговля избавляет потребителя от подобного?

– Многое зависит от продавца. Масса конфликтов снимается непосредственно в ходе общения с потребителем. Поэтому без разницы, какая торговля – онлайн или офлайн. Потребитель всегда прав! Нас этому учили. Надо работать так, чтобы покупатель из торгового объекта или приобретя товар через интернет-магазин ушел с хорошим настроением и обязательно обратился еще раз.

– Среди них тоже встречаются потребительские экстремисты…

– Ну-у… Любого потребителя можно уговорить. Был бы толковый продавец.

Уверен, что негативное отношение к работникам торговли осталось в прошлом. Сегодня покупатели и продавцы, скорее, как близкие знакомые. Приходя в розничный торговый объект, видим одни и те же лица. Вас узнают, здороваются. Знают ассортимент, который вы периодически заказываете. Разве не так?

До того, как стал чиновником, я работал в бизнесе, на земле. Но на любой работе всегда старался и своих подчиненных учил относиться к людям по-человечески. Независимо от проблемы, с которой к тебе приходят. Человека необходимо выслушать, дать жизненный совет, объяснить – и многие вопросы исчезают, как будто их не было. В торговле то же самое. Кто раньше это понял, тот сейчас на гребне, при всех сложностях и нюансах.

Что касается работы ассоциации, то, если нам удастся поднять долю интернет-торговли в Беларуси за счет товаров отечественного производства, буду считать, что цели своей достигли.

– Правильно ли вас понимаю: на развитие интернет-торговли в нашей стране смотрите с оптимизмом?

– Все зависит от нас самих. Если удастся «прописать» условия для ведения этого бизнеса так, как, скажем, для Парка высоких технологий, всё получится быстро. Государство откроет нишу, которая быстро заполнится.

– Представляете, сколько времени высвободится, если все необходимое станут доставлять на дом? (Улыбается.) Как бы не возникла проблема, чем занять его…

– Будем жить, смотреть на природу, радуясь тому, как растут наши дети, уделять больше внимания своим близким. Это же прекрасно!

– Спасибо за беседу.

