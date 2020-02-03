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Безработных минчан приглашают 4-6 февраля на мини-ярмарки вакансий

03.02.2020 0 Комментариев , 2 Просмотров

Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 4 по 6 февраля, свои рабочие места представят пять столичных предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 4 февраля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). ООО «ПрофРезервГрупп», УП «Механизированная уборка города» и Центральный (города Минска) отдел Департамента охраны представят свои предложения соискателям рабочих мест.

На следующий день, 5 февраля, в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) пройдет мини-ярмарка вакансий с участием все тех же ООО «ПрофРезервГрупп» и Центрального (города Минска) отдела Департамента охраны.

А 6 февраля в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей Центрального (города Минска) отдела Департамента охраны, филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс» и ООО «Флайзис».

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.

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Об авторе: redactor2

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