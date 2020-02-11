Билет в один клик, или QR-кодом по «зайцам»

В Борисове апробировали электронную систему оплаты и проверки билетов в общественном транспорте. Корреспондент «МП» в числе первых проехала с остановки «Завод Гидроусилетитель» в автобусе, оплатив проезд через специальное мобильное приложение.

В салоне на окнах специальные наклейки с QR-кодом. Оплатить поездку довольно просто: мобильный телефон, подключенный к интернету, поднесла к QR-коду, отсканировала в специальном приложении «Оплати». В электронном билете отобразился вид транспорта и маршрут. Выбрала нужное количество билетов, нажала «Оплатить», и сразу появилась информация о купленном билете.

Проверить его кондуктор может в том же приложении, только по своему QR-коду.

«Если вы едете «зайцем», не оплатили, внизу билета появляется надпись «не действителен», – предупреждает он.

Проект реализован за четыре месяца при поддержке облисполкома. Скоро таким образом можно будет покупать и проездные билеты на длительный срок, а оплатить проезд в автобусе с помощью QR-кода станет возможно и в других городах. По словам генерального директора «Миноблавтотранса» Владимира Федоровича, систему внедрят сначала в крупных райцентрах – Молодечно, Солигорске, Слуцке, в Жодино.

Борисов первым в Минской области ввел новую технологию. Систему будут тестировать месяц, затем внедрять на всех городских и пригородных маршрутах.

– Не сомневаюсь, что инновационная система обеспечит дополнительное удобство и комфорт жителям Борисова, – говорит председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев. – Молодежь точно оценит. Кроме того, в Борисове запланирован запуск сервиса по оплате проезда бесконтактными карточками.

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ