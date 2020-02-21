Более 100 тонн лома цветных металлов изъяли у жителя Минской области

Сотрудники ИМНС и УВД обнаружили у жителя области 102,2 тонны лома цветных металлов на сумму более 90 тысяч рублей.

— Инспекция МНС по Минской области совместно с УВД облисполкома провела контрольно-аналитические мероприятия в отношении граждан, которые систематически заготавливают и реализуют лом цветных металлов. Было установлено, что житель области занимается такой деятельностью на протяжении двух лет. При обследовании помещений у него обнаружили 102,2 тонны лома на сумму более 90 тысяч рублей, — рассказал «МП» заместитель начальника ИМНС Юрий Коновалов.

Экономический суд Минской области вынес постановление о конфискации лома и полученного с его сдачи дохода. Мужчина также был привлечен к административной ответственности на сумму свыше 100 руб.

Инспекция Министерства по налогам и сборам напоминает, что такая деятельность может осуществляться только субъектами хозяйствования, зарегистрированными в установленном порядке и при наличии специального разрешения (лицензии).

Юлия ГАВРИЛЕНКО, фото: архив БЕЛТА