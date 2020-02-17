Боровляны: шум в Березовой роще

Напомним предысторию. На недавнюю прямую линию, которую проводила председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, обратился пенсионер из Боровлян. Он настоятельно просил найти управу на шумного соседа.

Соответствующие поручения были даны. Но нас эта история заинтересовала особо, поскольку с подобными ситуациями приходится сталкиваться нередко.

Выяснили, чем все закончилось, а заодно собрали немало полезной информации для тех, кто безуспешно воюет с шумными соседями.

Улица Березовая Роща, 99, корпус 1, в Боровлянах. В одну из квартир этого дома летом заселился 18-летний Влад. С тех пор соседи снизу, пенсионер Юрий Богданов с супругой, потеряли покой и радость жизни. С приходом выходных топот, шум и громкий смех наверху постоянно сопровождали ставшие бессонными для пожилых людей ночи. «Концерты», начавшись в 9 вечера, нередко продолжались далеко за полночь.

Выяснили, что тот самый шумный сосед учится в торговом колледже и увлеченно участвует в турнирах по компьютерным играм.

– Вы же понимаете, что виртуальные сражения – это очень эмоционально! В частном доме, где жил раньше, никто меня не слышал, а тут сосед начал делать замечания… – откровенничает Влади­слав М.

Ситуация обострилась еще и потому, что Людмилу Богданову мучают боли, которые и без этого шума из квартиры сверху не дают спать по ночам.

– Обращался к хозяину квартиры, председателю товарищества, сам беседовал с молодым человеком. Но понимания так и не нашел, – сокрушается Юрий Богданов. – Последней каплей стал какой-то грохот наверху две недели назад. Позвонил – парень ответил, что упал монитор.

Вот уж действительно эмоции зашкаливали!

Соседи вызвали милицию. Наряд, при­ехавший на вызов, провел профилактическую беседу. Позже в сельисполком ушли соответствующие материалы. Ответ местной власти обескуражил: информация о шуме не подтвердилась.

Обращение на прямую линию облисполкома, похоже, возымело действие.

– Сосед, наверное, думал, что у меня тут целые компании собираются, но на самом деле все разговоры веду по компьютеру. Милиция смогла в этом убедиться. Хозяин квартиры попросил найти с соседом общий язык. Теперь стараюсь вести себя тише, – говорит Влад. – Хотя стоит сказать, что активно за компьютером сижу до 10 вечера.

Две недели прошли спокойно. Видимо, парень слово держит. Юрий Богданов подтверждает: шум сверху больше супругов не беспокоит. И очень надеется, что на этом инцидент исчерпан.

Наша история – это, можно сказать, идеальный вариант разрешения конфликта. Но так бывает далеко не всегда и от беспокойных соседей никто не застрахован. Что же делать?

Согласно Правилам пользования жилыми помещениями, громкие звуки в квартире разрешены с 7 утра и до 11 вечера в будние дни. Ремонтные работы можно вести с 9 до 19.00, за исключением выходных дней. Уровень шума ночью в жилых домах не должен превышать 60 децибел, это как звук работающей стиральной машины.

– Соседи жалуются на шумные компании или громкую музыку, как правило, после 18–19 часов. Жилищно-эксплуатационные службы в это время не работают. Потому на вызов выезжает милиция, наряд составляет рапорт. Штраф – от 1 до 30 базовых величин – могут назначить только после двух протоколов по фактам нарушения покоя. Чаще всего заканчивается разъяснительной беседой. На моей памяти каких-то наказаний и штрафов не было. Всегда призываем людей договариваться, разбираться мирным путем, – отмечает заместитель директора по жилищным вопросам предприятия «Жилищник Минщины» Вера Божко.

Если мирно договориться с шумными соседями не удается, надо действовать. Но грамотно и в законных рамках!

Чтобы представители ЖЭСа или участковый не решили, что назревший конфликт – некая месть (так может трактовать жалобу в свой адрес и шумный сосед), лучше заручиться поддержкой других жильцов. Воевать с нарушителем тишины эффективнее сообща. Тогда проще доказать, что разносящиеся по подъезду звуки не ваша фантазия, что они причиняют неудобство не только вам.

В качестве доказательства не помешает записать шум – современные устройства позволяют зафиксировать точное время.

Немаловажный фактор – внезапность. Грозить милицией ни к чему. Вызывать наряд следует без предварительных предупреждений: шумная компания не успеет убраться восвояси, а увлеченный ремонтом сосед – избавиться от строительного

инструмента.

Жаловаться на шум от соседей можно хоть каждый день. И если набраться терпения, то спустя годы соберется достаточно официально зарегистрированных документов. Тогда в судебном порядке можно принудить смутьяна к выселению. Но даже при таком самом жестком решении у нарушителя покоя будет еще год, чтобы приобрести жилье в другом месте.

Еще одна мера воздействия – арест на 15 суток. Но это если шумный сосед открыл двери сотруднику милиции в нетрезвом виде, а затем оказывал сопротивление. К тому же не исключено, что противостояние лишь обострится, после того как сосед вернется, отбыв наказание.

Есть немало других способов повлиять на шумных соседей. Информацию об этом можно найти в интернете, где пострадавшие делятся собственным опытом. Не призываем безоговорочно следовать их рекомендациям, но ведь всякое в жизни бывает…

Алексей ПЕТРОВ, фото Светланы КУРЕЙЧИК