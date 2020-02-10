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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 40 тыс.

10.02.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

Количество заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 40 тыс., умерли 908 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Государственного комитета по гигиене и здравоохранению КНР.

По данным комитета, за сутки количество инфицированных увеличилось в материковом Китае на 3062, число жертв вируса выросло на 97, составив в общей сложности 908. Из больницы были выписаны 632 пациента. Общее количество выздоровевших составило 3361 человек.

Еще 64 новых случая заражения были подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных.

БЕЛТА

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Об авторе: redactor2

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