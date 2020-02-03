Дачники Минского района просят пустить автобус и автолавку

Людвига Владимировна — хозяйка загородного дома в садовом товариществе «Зубровка» Минского района. Дача находится всего за 36 км от столицы в деревне Светлый Путь. Однако добраться до нее, по словам женщины, целая проблема — транспорт туда не ходит. С этим вопросом женщина обратилась на прямую телефонную линию облисполкома.

— Прямого автобуса нет: мы доезжаем до железнодорожной станции «Радошковичи», а потом идем пешком 4 километра, — рассказала Людвига Владимировна. — В нашем садовом товариществе около 100 участков. Представляете, сколько людей испытывают неудобства? А ведь рядом есть и другие товарищества, и люди тоже вынуждены летом, по жаре преодолевать эти километры. Неужели нельзя пустить автобус от станции «Радошковичи» к деревне Светлый Путь?! Не надо, чтобы он ходил каждый час, достаточно два раза в день. Но людям было бы гораздо удобнее и комфортнее.

Сетует Людвига Владимировна и на отсутствие магазинов в деревне: ближайший, по ее словам, находится в Петришках, а это почти в шести километрах от их населенного пункта:

— Мы не претендуем на постоянный магазин: можно хотя бы организовать выездную торговлю.

Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, принимавшая звонки, заверила женщину: ее вопросы будут направлены в Миноблавтотранс и Главное управление торговли и услуг Миноблисполкома.

— Изучим ситуацию, посмотрим, чем вам можно помочь. Если дело действительно в этих четырех километрах, дать дополнительный автобус, думаю, не проблема. Но сейчас в нем необходимости нет, целесообразно пускать его с началом дачного сезона. То же самое и касательно выездной торговли, — ответила Наталья Якубицкая.

Галина НАРКЕВИЧ