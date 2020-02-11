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Драник на всю тарелку. Придорожный сервис меняется, но медленно

11.02.2020 0 Комментариев , 5 Просмотров

Французская газета Le Figaro включила Беларусь в топ-20 стран, которые авторитетное издание рекомендует посетить в 2020 году. Первое, с чем сталкивается автотурист в любой стране, – это придорожный сервис. Корреспондент «МП» проехала по самой оживленной трассе М1 Минск – Москва, на ее участке в Борисовском, Смолевичском и Крупском районах, и оценила качество предлагаемых услуг.

Дым отечества не сладок

Для путешествующих на автомобиле важны не только хорошие магистрали, но и возможность вкусно и сытно пообедать, с комфортом переночевать в недорогом кемпинге или отеле. Проехав по участку «олимпийки» от Минска до границ Крупского района с Витебщиной, убедилась, что у каждого владельца свое понятие о качестве сервиса.

Например, в Смолевичском районе он представлен в основном современными автозаправками. «Накормив» четырехколесного друга, можно и самому выпить кофе, перекусить или купить продуктов в дорогу. Кофе – от трех рублей, хот-дог – 3,50 руб. В меню есть и суп, блинчики, драники, но все это доставляют сюда в замороженном виде, продавцы разогревают в микроволновке. За полноценным обедом уставший путник заворачивает в придорожные кафе.

В Смолевичском районе их пока мало. Одно из них долгие годы стояло закрытым. Часто проезжая мимо, видела надпись «Продается». С удивлением обнаружила, что здесь уже идет строительство. Наконец покупатель нашелся! Старое здание снесли, возможно, вскоре и здесь можно будет остановиться. Пока же – увы. А ближайшее кафе – только в Борисовском районе, это еще километров 20 пути. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. Из трех объектов придорожного сервиса работало только одно кафе. Внешне здание совсем неприглядное. О том, что здесь ждут голодных путников, можно догадаться только по неброской надписи «Кафе». А в невзрачном небольшом помещении стойкий запах сигаретного дыма и вовсе отбил у меня весь аппетит. До ближайшей заправки, где можно хотя бы кофе выпить, еще 12 километров.

Шесть лепестков «олимпийки»

В новом кафе в Борисовском районе пока немноголюдно…

Много объектов придорожного сервиса на трассе М1 – на развилке за Борисовом. В этом месте сосредоточено шесть съездов с магистрали в разных направлениях. Съезды, будто лепестки, ответвляются от трассы.

В одном из уютных кафе – несколько просторных светлых залов. В меню – блюда национальной кухни. В санитарных помещениях есть туалет и для инвалидов. Как рассказал администратор кафе, в скором времени здесь появятся 16 гостиничных номеров, магазин, бар, открытые беседки и просторная стоянка для большегрузов.
– Комплекс рядом не создает конкуренцию? – спрашиваю о придорожном объекте, который расположился в километре от новостройки. – Да и заправка от них недалеко.

– Нет, клиентов у нас хватает, – говорит администратор. – Сейчас нарабатываем своих посетителей. Заезжают к нам не только водители и путешественники, но и жители близлежащих населенных пунктов, проводим корпоративы, различные торжества.

Поесть, заправиться и фирменной колбаски купить

Следующий крупный комплекс – объект придорожного сервиса в Крупском районе, практически на границе с Витебской областью. Здесь рядом по двум сторонам дороги работают кафе. Есть стоянка для большегрузов, беседки, АЗС. И если небольшое частное кафе открылось недавно, то комплекс с гостиницей и бильярдом работает уже порядка шести лет. Одноместный номер стоит 22 руб. 50 коп. в сутки. По­обедать можно за 11 рублей: салат «Світанак», борщ с капустой, картофельное пюре, котлета «Папараць-кветка» и чай.
– Наши посетители любят блюда национальной кухни. Чаще всего берут драники с домашней колбаской, мачанку с блинами, картофельные оладьи с мясом, салаты «Папараць-кветка» и «Світанак», борщ «Могилевский», летом – холодник. Многие приходят и даже не смотрят в меню, сразу просят то, что уже пробовали. Пользуются спросом и сувениры из соломки. Особенно во время II Европейских игр хорошо заработали на сувенирной продукции, – говорит администратор Татьяна Макаревич.

В кафе немноголюдно, но посетители есть постоянно. Пока мы беседовали, то и дело кто-то новый появлялся. Татьяна говорит, что сейчас поток посетителей небольшой:
– К нам приходят пообедать и из близлежащих населенных пунктов. Много туристов было на новогодние праздники. Теперь наплыва ждем с потеплением, весной-летом. Но посетители есть всегда, рядом несколько деревень, сельчане приходят за продуктами. Для них регулярно завозим хлеб, «молочку», колбасные изделия. Во многих деревнях магазинов нет, а под автолавку нужно подстраиваться. По душе наши колбасные, молочные изделия и туристам – при выезде из страны они с удовольствием покупают.

Развитие придорожного сервиса – это риск и терпение

Борисовский предприниматель Вла­димир Слесарев – владелец одного из придорожных кафе в оживленном месте на трассе М1. Это не единственное направление его бизнеса. У Владимира несколько ресторанов в городе, а еще он занимается агроэкотуризмом. Знают его земляки и как мецената – благодаря его стараниям в Борисове уже 10 лет действует значимый для региона туристический объект – Дом-­усадьба Колодеева.

Придорожное кафе предпри­ниматель строил около пяти лет. И вот уже полгода здесь принимают посетителей. Ранее Владимир ездил в Израиль, изучал там опыт придорожного сервиса:
– У них огромная сеть: через каждые пять километров кафе, заправки. И все востребованы, не пустуют. Там проще начать – меньше бумажной волокиты, кредит можно под низкий процент взять в банке. Им только приходится бороться за место на дороге, развивать конкурентный бизнес. У нас много времени займет процесс разработки проектно-сметной документации, согласование в различных инстанциях и прочее. На это иногда уходят годы. Нужны и терпение, и вложения приличные, – рассказывает Владимир. – Поскольку придорожное кафе удалено от населенных пунктов, нужно быть готовым к дополнительным тратам. Скажем, доставка товара и персонала на работу: не у каждого сотрудника есть личная машина и не каждый, у кого она есть, готов за свой счет добираться сюда за пару десятков километров. Зимой и в межсезонье машин на трассе не много, выручка минимальная, а уровень зарплаты должен сохраняться.

Дорожная примета: где много грузовиков, там наверняка вкусно кормят. Дальнобойщики точно знают «вкусные» места. Водитель Николай Чернухо за 25 лет объехал всю Европу и Россию. Ради хорошего сервиса готов пересмотреть и маршрут, и график. Для водителей важно не только поесть:
– Нужна большая стоянка, желательно охраняемая, возможность помыться. А этого на многих объектах придорожного сервиса нет. К примеру, в Италии принять душ можно на заправке бесплатно. А в Польше или Германии он стоит от двух с половиной евро. У нас, если въехал на территорию Брестской области ночью, на первой заправке мест уже не найдешь. Даже если и припаркуешься, поесть не получится – кафе там нет. Поэтому беру ссобойки из Польши, у них рядом с придорожными кафе работают мини-рынки, где можно купить и продукты, и вещи, и даже автозапчасти. Обед в Польше обойдется около 8 евро, в России – 5, в Германии только за чашку кофе отдашь 5 евро. В Беларуси полноценный обед обходится в 5 евро. Стараюсь свой маршрут выстроить так, чтобы время простоя попало на 137-й километр трассы в Брестской области. Там в кафе «Валентина» вкусно накормят за 10 рублей. Хорошее кафе и на 121-м километре. Еду туда за их драником со сметаной, он на всю тарелку! Очень вкусно и всего четыре рубля.

Чтобы выжить и получать прибыль, говорит предприниматель, нужно иметь не только кафе:
 – Полноценный обед стоит пять евро. Сколько нужно покормить людей, чтобы заработать сто евро? 20 обедов! Спиртное не заказывают – большинство водители. Вечером людей нет, далеко от города. И сколько ты заработаешь? Чтобы была прибыль, нужны еще стоянка, гостиница, банкетный зал. Поэтому и сложно подстегнуть частную инициативу на дело, которое требует годы на развитие. Какой предприниматель захочет вкладывать много денег, не имея гарантий их возврата?..

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ

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Об авторе: redactor2

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