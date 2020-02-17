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Два человека спасены на пожаре в Борисове

17.02.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

16 февраля в 22:06 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Оранжерейной в Борисове.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что дым идет из-под крыши хозяйственной постройки. Внутри могли находиться люди. В ходе проведения разведки были обнаружены два человека, проникшие в дом самовольно.

Из постройки работники МЧС вынесли женщину 1969 года рождения и мужчину 1979 года рождения. С термическими ожогами спасенных доставили в больницу.

Пожар локализовали и ликвидировали. В помещении хозяйственной постройки огнем были повреждены постельные принадлежности и два дивана.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: minobl.mchs.gov.by

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Об авторе: redactor2

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