Два человека спасены на пожаре в Борисове

16 февраля в 22:06 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Оранжерейной в Борисове.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что дым идет из-под крыши хозяйственной постройки. Внутри могли находиться люди. В ходе проведения разведки были обнаружены два человека, проникшие в дом самовольно.

Из постройки работники МЧС вынесли женщину 1969 года рождения и мужчину 1979 года рождения. С термическими ожогами спасенных доставили в больницу.

Пожар локализовали и ликвидировали. В помещении хозяйственной постройки огнем были повреждены постельные принадлежности и два дивана.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: minobl.mchs.gov.by