Два объекта здравоохранения введут в эксплуатацию в Минской области в 2020 году

В Минской области в 2020 году введут в эксплуатацию два объекта здравоохранения. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

«Важным направлением остается строительство объектов здравоохранения. Будут финансироваться 12 объектов, из которых два планируем ввести в эксплуатацию в текущем году. Откроется амбулатория в Хатежино Минского района (работы закончим в первом полугодии). Также завершится реконструкция приемного отделения со строительством пристройки под размещение МРТ в Солигорске», — рассказал Алексей Быков.

Параллельно в Борисове будут вести строительство детского многопрофильного корпуса станции переливания крови и реконструкцию хирургического корпуса. Продолжится возведение детской поликлиники в Жодино и поликлиники в Озерце Минского района. В Смолевичах приступят к строительству поликлиники. В ближайшее время рассмотрят вопрос о создании поликлиники в Заславле.

Во время пресс-конференции

Помимо этого, в регионе будут возводить объекты физической культуры и спорта. В текущем году достроят плавательный бассейн в Марьиной Горке, продолжат возводить многопрофильный физкультурно-оздоровительный центр в Михановичах Минского района. Также рассчитывают завершить проектирование ледовой арены в Борисове и ФОКа с плавательным бассейном в Старых Дорогах.

Что касается объектов социальной защиты, то в текущем году планируется завершить реконструкцию с модернизацией Столбцовского психоневрологического дома-интерната и ввести после реконструкции пансионат для пожилых людей в Острошицком Городке. В Дзержинске приступят к строительству территориального центра социального обслуживания населения.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке