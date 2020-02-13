Движение на трассе М14 в районе Острошицкого Городка временно ограничат 13 февраля

Движение на 3-м км автодороги М14 (вторая Минская кольцевая дорога) вблизи Острошицкого Городка Минского района временно ограничат 13 февраля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

На трассе с 14.30 до 15.30 запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Острошицкого Городка.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.