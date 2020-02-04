Движение на участке трассы М1 в Смолевичском районе сегодня временно ограничат

Движение на участке трассы М1 в Смолевичском районе сегодня вечером будет ограничено, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

«Сегодня с 19.00 до 20.00 на 420-м км автодороги М1 вблизи д.Трубенок Смолевичского района в связи со следственным экспериментом движение всех видов транспортных средств в направлении границы России будет временно ограничено», — проинформировали в ГАИ.

Также сегодня следственный эксперимент будет проводиться на трассе М3 под Минском. С 20.00 до 22.00 на 12-м км автодороги Минск — Витебск вблизи д.Боровляны Минского района движение будет временно ограничено в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Минской области рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.