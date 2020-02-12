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Дзержинск: вечная лужа — 2

12.02.2020 0 Комментариев , 5 Просмотров

В номере за 17 декабря 2019 года «МП» рассказала о бедственном положении, в котором оказались жители микрорайона Макавчицы в Дзержинске. Проезжая часть тут давно превратилась в болото, что создало людям сплошные неудобства и дискомфорт. До остановки общественного транспорта или в магазин пришлепать можно только в резиновых сапогах. Случается, даже специальные машины вроде скорой или милицейские с трудом пробираются по бездорожью.
Редакция получила официальные ответы из ГО «ЖКХ Минской области» и Дзержинского районного исполнительного комитета.

Из ГО «ЖКХ Минской области» редакцию еще раз любезно уведомили, что дороги микрорайона Макавчицы обслуживает УП «Дзержинское ЖКХ». Причем в соответствии со всеми требованиями и нормами. То есть в районах индивидуальной жилой застройки на проезжей части должно быть песчано-гравийное покрытие. Это правда, улицы поселка действительно покрыты песком. Только вот «скопления дождевых (талых) вод и повышенной колейности» начальник благоустройства УП «Дзержинское ЖКХ» (именно так указана должность в официальном ответе) не обнаружил. То ли плохо смотрел, то ли не на той улице, то ли представления о качестве дороги у людей и коммунальников сильно расходятся.

Порадовало, однако, что «обеспечен бесперебойный и безопасный проезд транспорта».

Звоним начальнику участка благоустройства местного ЖКХ Валентине Контус. Помнится, специалист обещала «устранить непроходимость» дорог за пару недель. Интересно, какие действия предприняли коммунальщики за почти два месяца с момента публикации?

— Никаких! — отвечает Валентина Контус. — На осмотр улиц выезжали вместе с ГАИ, им также пришла жалоба на состояние дорожного покрытия. На тот момент дороги находились в удовлетворительном состоянии. Грязь была, но исключительно на улице Трудовой, а причиной тому является прокладка оптоволокна. Поэтому спрос будет именно с данной подрядной организации.

Едем на место. Сразу становится ясно, что масштаб работ по прокладке оптического волокна даже близко не соответствует удручающему состоянию дорог в микрорайоне — на Трудовой в частности. Ухабы, благодаря погоде подсохшая грязь по краям проезжей части и… бесконечные лужи — вот что мы увидели. Пресловутая колейность по всему микрорайону никуда не делась: пройти пешком гораздо проще и безопаснее, чем на автомобиле проехать. При наличии резиновых сапог, естественно. Да и подвеску жалко, если честно.

От редакции

Есть, оказывается, еще виноватые в том, что так плохо сегодня с дорогами в микрорайоне Макавчицы. Судя по официальному ответу из Дзержинского райисполкома, тут еще «имеют место случаи нового строительства как на вновь сформированных земельных участках, так и в старой застройке (в основном это улицы Макавчицкая и Трудовая)». Мол, туда-сюда снуют экскаваторы, автоманипуляторы, автомиксеры, краны и т. д. И кто бы сомневался — дорожное покрытие подвергается повышенным нагрузкам. А еще землепользователи ведут работы по строительству сетей канализации, подключают домовладения к сетям водопровода, газопровода и связи. При этом, сообщается в ответе, «в большинстве случаев надлежащее восстановление и без того находящегося не в лучшем состоянии дорожного покрытия не производят».

Вывод — асфальтировать улицы в ближайшее время не планируется. Но все-таки непонятно, почему должны страдать люди, а Дзержинское ЖКХ по-прежнему не выполняет «максимально возможные мероприятия по обеспечению проезжаемости»? Как, впрочем, и не следит за порядком на подведомственной территории…

Похоже, лужа на Трудовой в Дзержинске действительно вечная… Или нет?

Екатерина БОРИСЕВИЧ

Вечная лужа, или Как дзержинские коммунальники создали себе нерукотворный памятник

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Об авторе: redactor2

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