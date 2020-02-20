Единый день безопасности стартовал на Минщине

Сегодня в Минской области начался Единый день безопасности. Акция, организованная спасателями, продолжится до 1 марта. Каких активностей стоит ждать жителям Минщины, и другие подробности мероприятия корреспонденту «МП» рассказали в Минском областном управлении МЧС.

— Цель Единого дня безопасности — привлечь внимание каждого из нас к проблеме гибели людей от внешних причин, — пояснила официальный представитель ведомства Анастасия Швайбович. — Все организации, участвующие в акции, направят усилия на пропаганду безопасных условий проживания людей, укрепление культуры и, конечно, работу с детьми и подростками. К слову, в нынешнем году это первый этап акции. Второй пройдет в сентябре.

Во время акции специалисты проверят системы оповещения, в том числе в эфире радио, а также с помощью sms-сообщений и интернет-порталов. На потенциально опасных предприятиях и объектах, а также в местах массового пребывания, спасатели проведут тренировки с использованием системы пожарной сигнализации. А при условном природном или техногенном бедствии заработает единая система оповещения.

Профилактика примет и необычный характер. Так, жителей области ждут разнообразные конкурсы, концерты и даже театральные постановки. Многие предприятия организуют дни открытых дверей. Также в эти дни продолжится работа смотровых комиссий и встречи специалистов с работниками предприятий.

Александр НОВОХРОСТ, Фото: mchs.gov.by