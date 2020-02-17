Если грянет мороз – пострадают и вершки, и корешки

Любанские аграрии в шоке. В прошлом году, учитывая многолетний опыт, они пересмотрели структуру посевных площадей и сделали основную ставку на озимые. И вот тебе на: погода преподнесла свои сюрпризы.

– Раньше мы сеяли 400, ну максимум 500 гектаров озимых культур. А в 2019-м посеяли 860! Оно-то и правильно: на наших выработанных торфяниках озимые всегда, за редким исключением, давали более высокий урожай. Кроме того, спрос на такие культуры выше, и цена на них – соответственно. Особенно на озимое тритикале, – рассказывает директор открытого акционерного общества «Юрковичи» Николай Бойко.

Хозяйство это по площадям довольно скромное. Основное предпочтение отдали именно озимым, под яровые местные аграрии отвели всего 400 гектаров. То есть почти в два раза меньше.

Проблема же в том, что вся масса озимых не получила из-за теплой зимы достаточной закалки.

– По-научному это называется яровизация, или адаптация растений к сезонным изменениям климата, – поясняет главный специалист отдела по растениеводству, животноводству и механизации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Наталья Вереник. – Она проходит в два этапа. Начальный – когда температура воздуха опускается до плюс десяти-пяти градусов. Тогда идет активное накопление сахаров в корневой системе, это должно помочь побегу перезимовать. Заключительный – когда температура опускается ниже.

Так вот, заключительного этапа как раз и не было. А значит, не происходило и тех процессов, которые его сопровождают. И пока неизвестно, как это отразится и на дальнейшем росте растений, и на урожайности.

Кроме того, из-за отсутствия снежного покрова побег беззащитен против морозов. А они вполне вероятны, ведь февраль еще не закончился. Сильными холодами зима может отыграться и в марте, и в апреле. И пока такой риск существует, на душе у аграриев неспокойно.

– Колосовые культуры способны выдержать значительное понижение температуры, – говорит Николай Михайлович. – А вот у крестоцветных сок, что начнет уже свой ход по побегам, при замерзании разорвет ткани и погубит растение. Наш агроном на днях выкапывала корешки. Пока их развития не наметилось. Остается надеяться, что и еще немного потерпят. Ну, и на то, что сильных морозов уже не случится…

На милость природы уповают все хозяйства Любанщины, ведь и они сделали ставку на озимые.

Директор ОАО «Юрковичи» Николай Бойко надеется, что сильных морозов уже

не случится

Есть и такой нюанс: растения, выйдя из аномально мягкой зимовки, потребуют особо тщательного ухода. Потому хозяйства района, кроме обычных минеральных удобрений – азота, фосфора, калия, покупают и другие. Например, не только карбамидно-аммиачную смесь, но и сульфат аммония, содержащий серу, препараты, содержащие бор. Всего же на Любанщине туков около 40 процентов от потребности (в прошлом году на это время было 16 процентов).

Кстати, нынче бы аграриям столичной области очень пригодились те сложные NPK-удобрения, которые выпускает «Беларуськалий». Выгода в том, что такое удобрение можно заказать и изготовить едва ли не под конкретную культуру, выращиваемую на конкретном поле. Правда, стоит это дороже.

– В условиях теплой зимы число микроорганизмов, вызывающих болезни растений, по сути, не уменьшилось. И болезни уже кое-где проявляются. Ну, не массово – очагово, но кто знает, как обернется в дальнейшем. В любом случае нужны будут дополнительные обработки специальными химикатами. А это увеличит себестоимость урожая, – сетует директор ОАО «Юрковичи».

Впрочем, несмотря на все тревоги, любанчане готовятся к яровому севу. Зерновыми нынче намечается занять 8,4 тысячи гектаров, кукурузой – 20,6 тысячи (плюс четыре тысячи га к прошлому году), однолетними культурами – 2,7 тысячи. Семенной материал, как заметила Наталья Вереник, уже полностью готов (докупается еще только элита). Активно продолжается вывозка органики на посевные участки, а также ремонт техники.

– Мы можем выйти в поле хоть завтра, – говорит Николай Бойко. – Наши трактора, все посевные агрегаты отремонтированы. Разве что один еще доводят до ума в ОАО «Любанский райагросервис». Но у нас два всегда в резерве есть. Надо будет – запустим в работу.

Однако так обстоит дело не во всех хозяйствах. Если степень готовности тракторов по району довольно высокая – 88 процентов, комбинированной почвообрабатывающей техники – 89, то посевных агрегатов – 61 процент. Говорят, финансов на все нужды не хватает.

Надо отметить, что почти всё (кроме импортного) готовится к постановке на линейку готовности собственными силами – либо в хозяйствах, либо в том же ОАО «Любанский райагросервис». Здесь же, кстати, ремонтируется и множество техники из других районов столичной области. Например, из Логойского, Борисовского.

Главное, чтобы погода не преподнесла аграриям никаких неприятных сюрпризов.

Сергей КВИТКЕВИЧ