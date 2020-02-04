Где и за какие деньги можно пообедать в разных городах Минщины

И где вы обедаете сегодня? Небось, взяли ссобойку? Неудивительно. Каждый второй работающий белорус, как утверждает всезнающая статистика, ест в обед то, что принесет из дому. Треть работников предприятий и учреждений ходит в столовые и кафе. А остальные? Можно лишь догадываться…

Молодечно

Подсчитано: если в среднем в году 260 рабочих дней, то на ссобойках в виде домашних салатов и бутербродов можно сэкономить полторы зарплаты.

— Это зависит от того, у кого она какая, — рассуждает заведующая столовой Молодечненской мебельной фабрики Светлана Сокач, показывая меню. — Борщ — 64 копейки, компот из свежих яблок — 19. Овощной салат можно взять за 40–50 копеек, эскалоп из полендвицы — 2 рубля 39 копеек (самое дорогое блюдо!), но можно выбрать и более бюджетное второе: плов, котлеты, блинчики с начинкой.

В 4 рубля даже с дорогим эскалопом вполне можно уложиться. Причем все с пылу с жару. И вкусно — сама пробовала! В столовой мебельной фабрики ежедневно обедает больше 100 человек. Также можно покушать «свое» в специально отведенных для этого комнатах, где есть холодильник, микроволновка и чайник.

Заглянула и в кафе недалеко от железнодорожного вокзала. С 11:30 до 14:30 тут предлагают недорогие комплексные обеды по 4 рубля 39 копеек.

Считаем. В месяце в среднем 22 рабочих дня. Обеды в фабричной столовой обойдутся примерно в 90 рублей, комплексные в кафе — около 100. Учитываем тот факт, что у многих горожан зарплата не выше 800 рублей. Конечно, 100 рублей на обеды отжалеть можно. Но все-таки самый бюджетный вариант — ссобойка с классическим бутербродом. Захотелось спеть ему прямо-таки оду после перекуса в одном из популярных кафе Молодечно, где за стакан апельсинового сока, одну зразу «по-белоруски», щепотку салата под названием «Розовый» и суп куриный взяли 6 рублей.

— Сколько в среднем стоит полноценный обед? — спрашиваю у официантки.

— Кто-то укладывается рублей в семь, а кому-то мало и двенадцати. У каждого свой аппетит и возможности, — отвечает.

— А сами обедаете здесь? — интересуюсь.

Сделав большие глаза, девушка отрицательно качает головой.

Слуцк

Столовых, где можно бюджетно перекусить, достаточно, но почти все они — на предприятиях, расположенных на окраине. Из центра за недорогим комплексным обедом не поедешь. Да и ни к чему. За последние 2 года в центральной части открыли более десятка точек общепита. Правда, в основном кафе, которые специализируются на фастфуде: шаурма, бургеры, роллы, пончики.

— Во время обеда у нас многолюдно, — рассказывает Ольга, работник одного из заведений. — Приходят люди разных возрастов и социального положения. Потому что, во-первых, сытно (за 4–5 рублей можно купить огромную порцию и забыть до вечера про голод). Во-вторых, удобно: не у всех есть время на полноценный обед. А здесь можно предварительно сделать заказ, в считанные минуты получить блюдо и съесть по дороге на работу.

В таких кафе говорят, что пробовали вводить обеденное меню, но оно не пользуется популярностью. Заведению гораздо выгоднее в обеденные часы снижать цены.

— Работаю в торговом центре продавцом. Обычно беру ссобойку, иногда захожу за «быстрой» едой в кафе. И многие коллеги так же. Популярность фастфуда в Слуцке связана с тем, что долгие годы в городе, кроме столовых, не было альтернативы. Новенькое всегда интересно. Но, думаю, ненадолго: мода проходит, а любовь к традиционной котлете с пюре остается, — улыбается слутчанка Ирина Карпович.

Борисов

В городе достаточно кафе, пиццерий и ресторанов, где в обед предложат бизнес-ланч. На многих предприятиях есть столовые либо буфеты. Для своих сотрудников цены, как правило, снижены. Столовые некоторых ведомственных объектов в обеденное время открыты и для посторонних.

— Ходим обедать в столовую хлебозавода, — говорит сотрудница Борисовского райисполкома Ольга. — Недалеко от нас, кормят вкусно и недорого. Без изысков, в основном советская классика: щи, котлеты, салат «Оливье», компот. Сегодня взяла салат из кукурузы с черносливом (1,14 руб.), щи из свежей капусты (0,52 руб.), тушеное сердце в соусе (0,92 руб.), пюре (0,50 руб.) компот из сухофруктов (0,23 руб.). И за три рубля 31 копейку прекрасно пообедала. В соседней пиццерии обед в два раза дороже.

Правда, в столовой всего шесть столиков. Иногда надо подождать, пока место освободится. А позже придешь — нечего выбрать.

Железнодорожный вокзал… Вроде постоянный поток людей, а пообедать полноценно негде. Перекусить можно: рядом мини-кафе и несколько павильонов с беляшами, булками, хот-догами. Приготовят чай, кофе, и «быстросуп». Проезжающему пассажиру такой сервис более-менее сойдет, а вот работник вокзала, к примеру, за полгода таких перекусов гастрит точно наживет. Поэтому берут ссобойки, а кто-то ездит обедать домой.

В пяти минутах от вокзала — ресторан. Филе куриное, салат «Столичный» и чашечка кофе обошлись в 8 рублей. Каждый день так обедать дорого.

Сейчас на привокзальной площади перемены. Часть магазинов убрали, некоторые закрыли. Не исключено, на их месте появится кафе или столовая. Здесь они, пожалуй, очень нужны.

Солигорск

Самый бюджетный и вкусный вариант обеда — в столовой «Беларуськалия». Сюда ходит большинство офисных работников калийного гиганта и сотрудники близлежащих учреждений.

Еще бы! Можно хорошо поесть за три-четыре рубля — для солигорчан не такие уж большие деньги (уровень средней зарплаты в шахтерском крае самый высокий в стране). Столовые и буфеты для работников есть не только в главном офисе, но и в каждом рудоуправлении.

Быстро и не слишком дорого пообедать можно и в кафе, что возле СШ №3. Стоит обед примерно столько же, сколько в столовой калийщиков. Но не так вкусно. Это отмечают многие горожане. И предпочитают обедать в других кафе города и ресторане быстрого питания. В одном из них предлагают большой выбор блюд белорусской национальной кухни. В другом готовят очень вкусные пиццы стоимостью 10,9–12,9 рубля. Их предпочитает молодежь. К пицце нужно еще хотя бы чай или сок как минимум. Обед за 15 рублей — дороговато даже для города шахтеров. Не говоря уже о том, что это не самое полезное блюдо.

Минск

Где-где, а в Минске выбрать место пообедать точно не проблема. Другое дело — цена. В самом простеньком кафе средний чек за традиционное «первое, второе и компот» переваливает за 10 рублей. Более экономно пообедать можно в столовых госучреждений. Одна из таких (Энгельса, 4, здание облисполкома) находится в минуте ходьбы от метро Октябрьская.

— После ремонта столовая работает полгода, — рассказывает заведующая Ирина Синяк. — В зале 40 посадочных мест, ежедневно нас посещают примерно 200 человек. Большинство приходит с улицы, но и сотрудников исполкома немало. Комплексных обедов нет, можно выбрать по меню. Как правило, берут стандартный набор: салат, суп и горячее с гарниром. Средний чек — около шести рублей.

Ежедневно столовая предлагает как минимум 3 вида супа, 5 гарниров и не менее 6 горячих. Ни одно из блюд в течение недели не повторяется.

В понедельник в меню были молочный, картофельный супы и щи — от 0,98 до 1,93 руб. Салаты — от 1,12 до 1,40 руб. Самое дешевое горячее — сырники со сметаной — стоили 2,73. Самый дорогой — лангет из говяжьей вырезки с помидорами — 5,24. Есть блюда типа картофельной бабки или плова, можно сэкономить на гарнире.

— В прошлом году на Минщине открыли 214 объектов общепита, в том числе 77 — быстрого обслуживания. Розничный товарооборот вырос и составил 310,3 млн рублей, — говорит начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Татьяна Щевцова. — В этом году планируется открыть более 30 заведений.

Сейчас на Минщине работают 2246 предприятий общепита. Это более 124 тысяч посадочных мест. Во всех районах реализован социальный госстандарт: при нормативе 22 места на тысячу человек удалось достичь показателя 46,8… Работают 90 ресторанов, 22 ресторана-кафе быстрого обслуживания, 641 кафе, 829 столовых, 185 баров, 93 закусочные, 164 кафетерия. Чтобы привлечь посетителей, рестораны берут на себя функцию столовых: в определенные часы предлагают недорогое меню, без ресторанной наценки.

Сергей КВИТКЕВИЧ, Марина СЛИЖ, Алена ДРОЗДОВСКАЯ, Екатерина СУРМА, Александр НОВОХРОСТ, Елена ПАШКЕВИЧ

Фото Павла ОРЛОВСКОГО из свободных источников