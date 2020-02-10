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Гимназист из Слуцка стал победителем международной научно-практической конференции

10.02.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

В начале февраля в Серпухове (Московская область, Российская Федерация) проходила ХIII Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов «Молодежь и инноватика».

В этом году на конференции было представлено 24 секции по различным направлениям. Общее количество участников составило 512 человек из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии.

Минскую область на конференции представляли: учитель физики Татьяна Евгеньевна Максименко и учащийся 10 класса Иван Лавриеня из гимназии № 1 г. Слуцка; а также учитель обществоведения Валентина Дмитриевна Шевченко и учащаяся 10 класса Алеся Борисевич из Минского областного кадетского училища.

В секции «Физика и Астрономия» работа Лавриени Ивана «Изучение роста и разрушения кристаллов в магнитных и акустических полях» была высоко оценена жюри и отмечена дипломом I степени. Руководитель работы – Татьяна Евгеньевна Максименко.


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Об авторе: redactor2

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