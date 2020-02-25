Год делами красен

В конце минувшей недели председатель облисполкома Александр Турчин побывал в Солигорском и Столбцовском районах, где в торжественной обстановке подвели итоги 2019 года.

Новая дорога до Слуцка…

Торжественная церемония в Солигорске началась с демонстрации небольшого фильма. Его главными героями были люди труда, многие из них находились в зале.

Председатель облисполкома Александр Турчин отметил, что солигорская земля и ее люди по праву являются гордостью не только Минской области, но и всей Беларуси.

Результаты работы ОАО «Беларуськалий» впечатляют, несмотря на не очень благоприятную конъюнктуру, сложившуюся в последнее время на внешних рынках. Предприятие формирует львиную долю промышленного потенциала района и составляет четверть этой отрасли в области.

Есть повод для гордости и у местных аграриев. Важно и то, что в районе активно развиваются фермерские хозяйства.

Вместе с тем, подчеркнул Александр Турчин, необходимо активнее формировать конкурентный портфель инвестиционных проектов, улучшать деловой климат, укреплять сферу предпринимательства. Это важно еще и потому, что каждый пятый житель Солигорского района – молодой человек, который полон энергией, идеями и желанием работать на родной земле.

Александр Генрихович наградил лучших руководителей и специалистов почетными грамотами и Благодарностью председателя облисполкома.

Под аплодисменты собравшихся Александр Турчин сообщил о том, что в ближайшее время начнется строительство новой дороги от Солигорска до Слуцка.

С успешным завершением года представителей передовых коллективов поздравила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Юлия Мурина. В числе правофланговых не только гиганты ОАО «Беларуськалий», ОАО «Трест Шахтоспецстрой», но и другие, различной формы собственности, а также ряд учреждений культуры и образования, в частности СШ №1, районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер», центр творчества детей и молодежи.

Во время чествования передовиков диплом лауреата премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» вручили ветеранской организации Солигорского района, которую возглавляет Галина Петрашко.

Перед участниками торжеств выступали заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль танца «Сузор’е», образцовый ансамбль танца «Зорачкі» и учащиеся Солигорской детской музыкальной школы.

…и современная школа на 720 мест

Участниками торжественных мероприятий в честь 80-летнего юбилея Столбцовщины стали сотни людей, гостей и жителей района.

Открывая торжество в районном центре культуры, руководитель области отметил, что этот юбилей – хороший повод дать оценку сделанному, задуматься о будущем.

– На протяжении последних лет район динамично развивался и экономически укреплялся. Сегодня необходимо активнее внедрять современные технологии и производить востребованную продукцию, наращивать экспорт и привлекать инвестиции, развивать частное предпринимательство и создавать новые рабочие места. Столбцовщина – один из самых перспективных регионов Минской области, – отметил Александр Турчин.

Председатель облисполкома сообщил, что в этом году в городе начнут строить школу на 720 мест. Объект будет возведен за средства областного бюджета. Еще одна новость, которую мы узнали во время праздника, – областные «Дажынкі» в 2022 году планируют провести в Столбцах. В знак благодарности и на память о юбилее председатель райисполкома Денис Колесень от имени жителей района подарил Александру Турчину настенные часы.

На председателя облисполкома была возложена еще одна приятная миссия – вручить награды лучшим труженикам.

Гостей праздника порадовали концертом, а также тематической выставкой, где можно было дегустировать продукцию местного производства.

Григорий СОЛОНЕЦ, Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Павла ОРЛОВСКОГО