Игорь Сергеенко: «В Борисове есть все условия для ускоренного развития»

Глава Администрации Президента посетил завод «БЕЛДЖИ», встретился с рабочими предприятия и провел личный прием.

На встрече говорили о развитии региона и страны в целом. Представители предприятия внесли предложение: предусмотреть использование семейного капитала для покупки автомобилей Geely.

— К нам обращаются многодетные семьи, у которых дом находится вдалеке от школы или детского сада. Они нуждаются в автомобиле. Сегодня на законодательном уровне не предусмотрена такая возможность. Но подобный опыт есть в России. Поэтому просим проработать этот вопрос и расширить сегмент наших покупателей, — обратилась к Игорю Сергеенко одна из работниц «БЕЛДЖИ».

Глава Администрации Президента отметил, что сейчас семейный капитал можно направлять, к примеру, на улучшение жилищных условий, получение образовательных и медицинских услуг. А покупка автомобиля — это, по сути, нецелевая задача:

— Каждый случай надо рассматривать индивидуально, общее решение здесь принять непросто.

Впрочем, как отметил Игорь Сергеенко, этот вопрос будет рассмотрен.

С десяток человек записались на личный прием к Главе Администрации. Просили помочь решить проблему с освещением на оживленных улицах Брилевской и Серебренникова в Борисове. Улица Брилевская — в новом микрорайоне, там фонари пока не подключены, а на Серебренникова они старые и тусклые. Председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев пояснил: на Брилевской проблема решится к лету, а на улице Серебренникова станет светлее в ближайшее время.

В связи с реконструкцией участка дороги Р53 Минск — Смолевичи говорили о возможности расширения проезжей части на участке Смолевичи — Борисов. В этом направлении большой поток транспорта.

— Дальнейшие действия будем планировать после завершения ремонта на участке от Кургана Славы до Смолевичей, — добавил Глава Администрации.

В беседе с журналистами Игорь Сергеенко отметил, что некоторые вопросы, связанные с обращениями граждан, на местном уровне решаются недостаточно профессионально и качественно.

— Граждан чаще всего волнует сфера жилищно-коммунального хозяйства, содержание дорог, благоустройство городов, вырубка деревьев. Все нужно делать грамотно, профессионально, с учетом мнения людей. Власти на местах должны чаще проводить общественные обсуждения и разъяснять людям, что и как планируется изменить в их населенных пунктах. Подход один: вопросы должны сниматься на местном уровне, — убежден Глава Администрации.

Он отметил, что о наличии проблем в Борисовском районе говорит увеличение числа обращений, поступающих в Администрацию Президента. В прошлом году их стало на 33% больше по сравнению с 2018-м. Среди основных проблем — невыполнение программы по строительству жилья, сокращение численности населения города, задержка зарплаты на некоторых предприятиях, а также проблемы в сфере сельского хозяйства.

— Борисов входит в число 11 городов, которые должны стать региональными точками роста, — напомнил Игорь Сергеенко. — По каждому из городов принят комплексный план ускоренного развития на 2019–2020 годы. В Борисове есть все условия для достижения поставленных целей, это развитая транспортная, логистическая, торговая инфраструктуры. Мощный промышленный потенциал, передовые предприятия. И самое важное — человеческий ресурс.

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ, фото автора