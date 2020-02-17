Импульс для развития: Александр Турчин и Сергей Румас посетили предприятия Минского района

Мощное, высокотехнологичное, динамично развивающееся — именно таким должно быть современное производство. С реалиями и перспективами двух подобных предприятий в Минском районе ознакомились премьер-министр Сергей Румас и руководитель центрального региона страны Александр Турчин.

В фирменном магазине ООО «Профистиль» продавцы-консультанты сетуют на нехватку места — размещать все образцы продукции с каждым днем становится труднее. Но это не жалобы, а гордость: ежемесячно предприятие осваивает выпуск нескольких новых коллекций виниловых обоев на бумажной или флизелиновой основах. Суммарная мощность двух производственных линий — 6,4 млн еврорулонов в год. Продукция импортозамещающая, а по стоимости как минимум в полтора раза дешевле той, что производит в Германии материнская компания — инвестор этого предприятия. Обои — товар ходовой, он востребован не только у нас, но в и других постсоветских странах. Важно лишь учитывать вкусы покупателей, да и менталитет здесь играет немалую роль. Так, белорусы предпочитают неброские расцветки под «венецианскую штукатурку», а киргизы — широкие узоры «золотом» на бордовом или ярко-зеленом фоне. Выпускают здесь и белые полотнища — под покраску.

— Наша продукция экспортируется в Российскую Федерацию, страны Балтии, Польшу, Венгрию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, — уточнил географию поставок генеральный директор ООО «Профистиль» Алексей Бубнов.

В 2016 году Минский облисполком заключил инвестиционный договор на строительство и предоставил ООО «Профистиль» земельный участок площадью 4,8 гектара. За два года в чистом поле выросло современное здание, а в 2018-м предприятие начало работу. «Понимание с властями — абсолютное. Никаких препятствий нет», — заверил Сергея Румаса директор.

— Минский район — самый большой в республике. Здесь сконцентрированы предприятия различной направленности. Эти площадки привлекают инвесторов, что играет положительную роль в развитии экономики региона. Я встречался с главой Совета директоров компании A.S. Creation Tapeten AG Даниэлем Бартом — инвестором, который вложил деньги в развитие этого производства. Здесь планируют устанавливать третью обоепечатную линию и построить складской корпус. В этих вопросах предприятие может рассчитывать на поддержку Минского облисполкома, — отметил Александр Турчин.

На третьей линии будут производить обои горячего тиснения. В нашей стране такая продукция отечественного производства будет вне конкуренции — ни у одного профильного предприятия пока нет столь современного оборудования. Красоту и качество подобных обоев Сергей Румас и Александр Турчин оценили, полистав каталог немецких образцов от инвестора. На «Профистиле» заверили: «Наши будут ничуть не хуже!»

— Здесь есть то, что важно для других инвесторов, — история успеха, — отметил Сергей Румас. — Люди пришли, построили предприятие в чистом поле, расширяют производство. Самый лучший показатель стабильности ведения бизнеса — если инвестор ставит новые линии. Это говорит о том, что можно спокойно работать, есть поддержка со стороны властей, все вопросы решаются оперативно.

«Ваше поручение выполнено! Теперь мы — бренд!» — такой шуткой завершил рассказ о серьезных достижениях предприятия «Марк Формэль» Андрей Сериков. Вместе с супругой Светланой Сипаровой он создал и возглавляет одно из самых успешных белорусских производств одежды. Руководитель напомнил председателю Миноблисполкома, как несколько лет назад — в другой должности — он и похвалил, и в то же время «щелкнул по носу» молодых бизнесменов. «Да, вы широко известны, но вы — не бренд. Вы должны стать брендом страны», — напомнил Александру Турчину его же слова Андрей Сериков.

За 10 лет муж и жена инвестировали в семейный бизнес более 25,5 млн долларов. Брали кредиты, вкладывали в развитие всю прибыль. Сегодня в составе их ООО работают 14 фабрик, открыто 200 фирменных магазинов в Беларуси и за рубежом, предприятие входит в пятерку лучших национальных брендов. В планах — новые материалы и технологии, собственный коммерческий IT-продукт и дальнейшее развитие торговой сети. Предприятие намерено открывать по 30 фирменных магазинов в год. Сейчас частное производство обеспечивает работой более 3000 человек. Руководители ООО сами выстраивают свою бизнес-стратегию и анализируют перспективы. По мнению Сергея Румаса, есть механизмы, которые позволяют делать это еще более эффективно, сохраняя полную независимость от государства.

— Надо объединяться и создавать ассоциации, чтобы они лоббировали ваши интересы во всех госорганах. Чтобы не вы ходили и говорили, что системно надо что-то решить, а они, — уверен премьер-министр Беларуси. — И желательно, чтобы такие объединения создавались не по команде сверху, а по вашей инициативе, чтобы вы сами дошли и поняли. Так ваши отраслевые интересы не будут «замыливаться», их будут представлять и отстаивать. Создадите вы, а мы будем обязывать всех, чтобы ассоциации принимали, слушали и давали им обратную связь.

Оба предприятия обеспечивают людей не только работой, но и достойной зарплатой, гарантируют им полный социальный пакет и вносят немалый вклад в наполнение бюджета Минского района. По мнению председателя облисполкома Александра Турчина, если бы частный бизнес и привлечение в регионы серьезных инвесторов строились по примеру этих производств, экономика Минщины могла бы получить серьезный импульс в развитии.

Елена ВИКТОРОВА, фото Светланы КУРЕЙЧИК