Избавится ли Минщина от «железной» воды?

Еще 20 лет назад на некачественную воду нарекали не то что на селе – в крупных городах. Переломить ситуацию получилось благодаря госпрограмме «Чистая вода»: во многих уголках области появились локальные станции обезжелезивания. И уже к началу 2020-го процент обеспеченности качественной водой удалось поднять до 93.

Впрочем, проблема актуальна до сих пор. Как станции обезжелезивания улучшают качество жизни, сколько их еще введут в эксплуатацию и когда в каждом доме на Минщине будет чистая вода, разбиралась «МП».

Ездили на «крынічку»

Минчанка Мария Ивановна переехала в агрогородок Семково почти 15 лет назад. Ставшая явью мечта о личной фазенде и приятном отдыхе едва не разбилась о суровую реальность – качество воды из центрального водопровода оставляло желать лучшего.

– В нашем случае она оказалась перенасыщена природным железом, – рассказывает сельчанка. – Для бытовых нужд совсем не подходила: ни готовить, ни огород по

Станция обезжелезивания по подпрограмме «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» появилась в Семково только в прошлом году. Теперь люди не нарадуются: наконец-то водопроводом можно пользоваться без ограничений. Нет опасений и за бытовую технику.

– Все эти годы именно вода для нас оставалась главной проблемой. Трудно сосчитать, сколько жалоб отправили в различные инстанции. Очень рады, что очередь дошла до нас, – говорит пенсионерка.

Двухвалентное в трехвалентное

Снижение количества жалоб констатируют и в ГП «Водоканал Минского района» – крупнейшей водоснабжающей организации. Ежедневно ее услугами пользуются 160 тысяч жителей пристоличья.

– Станция обезжелезивания в комплексе с водозабором на две артезианские скважины заработала в Семково с сентября прошлого года. Установка рассчитана на 25 кубометров в час. Мощностей вполне достаточно, – подчеркивает директор предприятия Дмитрий Дрозд.

Руководитель отмечает: сама станция (к слову, система разработана специалистами предприятия) компактная, похожа на небольшую коробку. «Начинка» из четырех фильтров обезжелезивания и компрессоров работает в автоматическом режиме.

Непосредственно процесс очистки напоминает сложносочиненную химическую формулу. Если упростить, вся суть сводится к окислению двухвалентного железа с помощью кислорода, растворенного в воде. В результате «феррум» превращается в трехвалентный и при проходе через фильтр задерживается.

Плата за некачественную холодную воду будет постепенно уменьшаться. Еще в прошлом году правительство приняло постановление, согласно которому в 2020-м за плохую воду цена уменьшилась на 10%.

К 2025-му скидка вырастет до 30%.

– В артезианской воде из Семково содержание железа достигает 1,27 мг/дм3, после очистки цифра равна нулю. То есть вода пригодна для любой деятельности, – отмечает Дмитрий Дрозд.

– По программе «Чистая вода» и согласно решению райисполкома в этом году планируем построить 26 станций обезжелезивания. Самая крупная в Заславле. Также установки появятся в Новом Поле, Острошицком Городке, Вишневке, Петришках и других населенных пунктах, – резюмирует директор водоканала.

Область: идем на рекорд?

Несмотря на густонаселенность, Минский район и Семко-

во – случаи, скорее, частные. Проблема «железной» воды остается на повестке дня во многих районах Минщины. Хотя кривая статистики беспристрастна: ситуация заметно улучшается.

– Можно говорить, что чистой водой обеспечены 93% жителей области. Для сравнения: еще в 2016-м показатель достигал только 81,8%. На стопроцентный показатель планируется выйти к 2025 году, – рассказывает заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству ГО «ЖКХ Минской области» Андрей Шульга.

Строительство станций обезжелезивания в центральном регионе набирает обороты. В минувшем году сеть должна была прирасти сразу на 40 объектов, однако по объективным причинам некоторые разрешительные документы выдавали вплоть до конца января. В планах коммунальников за нынешний год возвести 63 станции в десяти районах.

– Эта цифра может незначительно вырасти – до 65. Всего же в области не хватает еще 293 станций, – уточняет заместитель генерального директора.

К слову, на качество воды влияют не только ее природные свойства. Даже после очистки через станцию обезжелезивания свою роль может сыграть человеческий фактор. Или, например, сост

– Очень редко, при нарушении правил эксплуатации, такое может быть, – поясняет Андрей Шульга. – Иногда в трубах образовывается осадок или вторичное загрязнение. Еще в таком случае люди говорят, что вода стала мутной. Но при грамотном использовании и регулярной промывке труб это практически исключено.

Повлиять может и неправильное использование индивидуальных скважин на территории подворий или предприятий. В частности, если владелец ненадежно затампонировал источник.

– Допустим, условная фирма бурит собственную скважину. Но по качеству вода оказывается плохой, и руководство решает вернуться к централизованному водоснабжению. В таком случае источник нужно «закупорить», исключив вероятность попадания посторонних веществ, в том числе нитратов. Если этого не сделать, возможно поступление поверхностных вод с загрязнителем в водоносный слой.

И уже потом стоки могут естественным путем попасть в другие источники.

Впрочем, найти виновного в подобной ситуации маловероятно. Но и на этот случай коммунальники придумали своеобразную защиту.

Ежегодно по плану наведения порядка на земле специалисты «закупоривают» неиспользуемые скважины. В заключение Андрей Шульга отметил: обеспечение жителей области качественной питьевой водой – безусловный приоритет коммунальных служб.

– Вода – это то, с чем человек сталкивается ежедневно. И ее качество должно быть на самом высоком уровне.

Качество питьевой воды – насущный вопрос не только для области, но и страны в целом. Как рассказал заведующий лабораторией экономических проблем в строительстве ОАО «НИИ Стройэкономика» Андрей Бахмат, в ряде регионов содержание железа в воде превышает нормы в несколько раз.

– По подсчетам, в стране необходимо построить 1232 станции обезжелезивания.

На это понадобится около 300 миллионов долларов. Не менее остро стоит проблема износа очистных сооружений. В Беларуси порядка 30 подобных построек, ресурс которых исчерпан, – уточнил специалист.

Александр НОВОХРОСТ, фото предоставлено ГП «Водоканал Минского района»